Sicilya Mafyası'nın yeni babası gözaltına alındı

İtalya'nın Palermo kentinde günün ilk saatlerinde düzenlenen operasyonda, "Sicilya Mafyası'nın yeni babası" olduğu belirtilen Settimo Mineo, 45 kişiyle birlikte gözaltına alındı.

80 yaşındaki kuyumcu Mineo'nun Mayıs ayında Sicilya Mafyası Cosa Nostra'nın yeni babası seçildiği bildirilmişti.

İtalyan medyası Mineo'nun, geçen yıl hapiste ölen Toto Riina'nın selefi olduğunu yazmıştı.

Mafya şüphelileri haraç, ateşli silah yasasına muhalefet, kundaklama ve diğer bazı başka suçlamalarla itham ediliyor.

İtalya'da, yıllardır toplantı yapmayan Cosa Nostra'nın, Cupola olarak bilinen lider kadrosunu yeniden yapılandırdığı yönünde haberler çıkmıştı.