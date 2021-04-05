Bankaların kara listesinde yer aldığı için pek çok işlemi yapamayanlar gözlerini sicil affına çevirdi. Tüketici Kredileri ve Kredi Kartları Borçlarının Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun Teklifi meclise sunuldu. Peki, sicil affı çıkacak mı?

Sicil affı çıkar mı?

Merkez Bankası tarafından açıklanan Finansal İstikrar Raporu kapsamında 360 milyar lirası yakın izlemede, 150 milyar lirası ise tahsili gecikmiş olmak üzere toplamda 510 milyar liralık sorunlu kredi bulunduğu ifade edilmişti.

Kanun kabul edilip yasalaşırsa bankalarla sorun yaşayan pek çok kişiye sicil affı çıkmış olacak Böylece sicil affı bozulan kişiler yeniden bankalarla çalışmaya başlayabilecek. Bu durum pandemi sürecinde maddi anlamda güçlük çeken esnafın da işini kolaylaştıracak.