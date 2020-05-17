  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Hekimlerimiz yetkinler

YHT seferleri başlıyor

Çay izni alanlar yarın gece yolcu

Ejder’in ilk ihracatı Ortadoğu’ya

Türkiye 3 operatörle bilgi çağında mobile 78 milyar lira Yatırdılar
için kalan
Aktüel

Sıcaktan bunalan vatandaş hortumla serinledi

Mersin’in Tarsus ilçesinde sıcakta bunalan 60 yaşındaki adam hortumla su tutularak serinlemeye çalıştı.

Yeniakit Publisher
2020-05-17 11:49:14 -
Sıcaktan bunalan vatandaş hortumla serinledi

Mersin’in Tarsus ilçesinde sıcakta bunalan 60 yaşındaki adam hortumla su tutularak serinlemeye çalıştı.


Türkiye’yi etkisi altına alan sıcak hava, vatandaşlara zor anlar yaşatmaya devam ediyor. Adeta nefes almakta güçlük çeken vatandaşlar, türlü türlü serinleme yöntemlerine başvuruyor.


Hava sıcaklığının yaklaşık 42 derece hissedildiği Tarsus’ta Gazipaşa ve Mithatpaşa mahalleleri arasında bulunan Paşalar Sekisi’nde 60 yaşındaki İlyas Alış ile 35 yaşındaki Engin Alış, serinlemek için hortumla birbirlerini serinlettiler.


Sıcaktan bunaldıklarını belirten İlyas Alış, son iki üç gündür hortumla serinlediklerini söyledi.


Suyla birbirlerine şaka yapan ikilinin serinledikten sonra rahat bir nefes aldıkları görüldü.


Serinlemeye çalışan ikili bir vatandaş tarafından görüntülendi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı