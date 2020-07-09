Sıcaklıklarda geçen ayın "enleri" belli oldu! Cizre ve Erzurum'da dikkat çeken ölçümler

Türkiye'de geçen ay en yüksek sıcaklık 43,3 dereceyle Cizre'de, en düşük ise 1,1 dereceyle Erzurum'da ölçüldü.

AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'de uzun yıllar haziran ayı ortalama sıcaklığı 21,3 derece olarak ölçüldü. Bu yıl ise haziran ayı sıcaklığı 21,7 dereceye yükseldi.

Türkiye'de 1971'den beri en yüksek ortalama sıcaklık geçen yıl haziranda kaydedilmişti.

Haziranın en sıcağı Cizre oldu

Geçen ay en yüksek sıcaklık 43,3 dereceyle Cizre'de, en düşük sıcaklık 1,1 dereceyle Erzurum'da ölçüldü.

Haziran ayında ortalama sıcaklıklar, Manisa, Muğla, Datça, Marmaris Dalaman, Antalya, Adana, Osmaniye, Antalya, Adana, Osmaniye, Antakya, Kaş, Köyceğiz, Karaisalı, Erdemli Kale-Demre ve Batman çevrelerinde mevsim normallerinin altında, yurdun kuzey kıyı kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde, yurdun diğer kesimlerinde ise mevsim normalleri civarında gerçekleşti.

Marmara Bölgesi'nde en yüksek sıcaklık Edirne'de kayıtlara geçti

Marmara Bölgesi'nde ortalama sıcaklık Kumköy-Kilyos, Sarıyer, Kadıköy-Rıhtım, İstanbul, Sakarya, Bozcaada, Bandırma, Şile, Florya, Geyve çevrelerinde mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşirken, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında ölçüldü. Bölgenin haziran ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 21,5 dereceyken, geçen ay 22 dereceye yükseldi. Bölgede en düşük sıcaklık 8,5 derece olarak Lüleburgaz’da, en yüksek sıcaklık ise 37,4 derece olarak Edirne’de tespit edildi.

Ege'de en düşük sıcaklık Gediz'de kaydedildi

Geçen ay Ege Bölgesi'nde ortalama sıcaklık Manisa, Muğla, Datça, Marmaris çevrelerinde mevsim normallerinin altında gerçekleşirken, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında kayıtlara geçti. Bölgenin haziran ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 23,3 derece iken, bu yıl 22,8 derece olarak kaydedildi. Bölgede en düşük sıcaklık 5 derece olarak Gediz’de, en yüksek sıcaklık ise 39,7 derece olarak Nazilli’de kaydedildi.

Akdeniz Bölgesi'nde en yüksek sıcaklık Kozan'da görüldü

Akdeniz Bölgesi'nde ise hazirandaki ortalama sıcaklık Dalaman, Antalya, Adana, Osmaniye, Antakya, Kaş, Köyceğiz, Karaisalı, Erdemli, Kale-Demre çevrelerinde mevsim normallerinin altında, Göksun çevrelerinde mevsim normallerinin üzerinde, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında ölçüldü.

Bölgenin haziran ayı uzun yıllar ortalama sıcaklık 23,7 dereceyken, bu yılın haziran ayında 23,1 dereceye düştü. Bölgede en düşük sıcaklık 3,6 derece olarak Acıpayam’da, en yüksek sıcaklık ise 40,7 derece olarak Kozan’da görüldü.

Kırıkkale, Kırşehir, Çiçekdağı mevsim normallerinin üzerinde

İç Anadolu Bölgesi'nde sıcaklıklar Kırıkkale, Kırşehir, Çiçekdağı çevrelerinde mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşirken, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında kaydedildi. Bölgenin haziran ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 18,8 dereceyken, bu haziran ayında 19,4 dereceye yükseldi. Bölgede en düşük sıcaklık 1,9 derece olarak Kangal’da, en yüksek sıcaklık ise 36,1 derece olarak Kırıkkale’de belirlendi.

Karadeniz'de en yüksek sıcaklık Osmancık'ta yaşandı

Karadeniz Bölgesi'nde ise ortalama sıcaklıklar bölgenin kıyı kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde, Nallıhan çevrelerinde mevsim normallerinin altında, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında ölçüldü. Bölgenin haziran ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 19,3 derece iken, sıcaklık geçen ay 20,5 dereceye çıktı. Bölgede en düşük sıcaklık 5,2 derece olarak Bolu’da, en yüksek sıcaklık ise 37,8 derece olarak Osmancık’ta yaşandı.

En düşük sıcaklık Erzurum'da

Doğu Anadolu Bölgesi'nde geçen ay ortalama sıcaklık Ardahan, Erzurum, Kars, Iğdır, Tortum, Çemişgezek, Erciş, Muradiye Van, Elbistan, Doğanşehir, Başkale, Yüksekova çevrelerinde mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşirken, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında tespit edildi. Bölgenin haziran ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 18,7 derece iken, sıcaklık bu sene 19,6 yükseldi. Bölgede en düşük sıcaklık 1,1 derece olarak Erzurum’da, en yüksek sıcaklık ise 36,3 derece olarak Palu’da ölçüldü.

Haziran ayında en yüksek sıcaklık Cizre’de kaydedildi

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ortalama sıcaklık Batman, Birecik çevrelerinde mevsim normallerinin altında, Ceylanpınar çevrelerinde mevsim normallerinin üzerinde, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında seyretti. Bölgenin haziran ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 26,9 dereceyken, bu yıl 27 derece oldu. Bölgede en düşük sıcaklık 8,2 derece olarak Batman’da, en yüksek sıcaklık ise 43,3 derece olarak Cizre’de kaydedildi.