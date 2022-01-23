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Yerel Sıcaklıklar eksi 30 dereceye inince Baraj Gölü buz kesti
Yerel

Sıcaklıklar eksi 30 dereceye inince Baraj Gölü buz kesti

Erzincan’ın Tercan ilçesinde bulunan 8 dönüm alana sahip Tercan Baraj Gölü etkili olan aşırı soğuklardan dolayı dondu.

Yeniakit Publisher
2022-01-23 09:21:00 -
Sıcaklıklar eksi 30 dereceye inince Baraj Gölü buz kesti

Erzincan-Erzurum kara yolunun 5. kilometresinde bulunan 8 dönüm alan ve 156 milyon metre küp su hacmine sahip Tercan Baraj Gölü gece saatlerinde eksi 30 dereceyi bulan aşırı soğuk nedeni ile tamamen buz tuttu.

Yaklaşık 25 - 30 santimetreyi bulan buz kalınlığı baraj gölünde yapılmakta olan kültür alabalık kafeslerini buz altında bıraktı.

Baraj göllünde balık üretimi yapan balıkçılar zor günler yaşarken balıkçıların balık havuzları tekneleri ve diğer ekipmanları buz tabakasının içinde kaldı.

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