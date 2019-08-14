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Sıcaklar arttı, Munzur ve Pülümür çayı serinlemek isteyenlerle doldu

Tunceli’de sıcaktan bunalan vatandaşlar, Munzur ve Pülümür Çayı kıyısında bulunan doğal plajlara akın etti.

14 Ağustos 2019 Çarşamba 10:56
Sıcaklar arttı, Munzur ve Pülümür çayı serinlemek isteyenlerle doldu

Tunceli’de sıcaktan bunalan vatandaşlar, Munzur ve Pülümür Çayı kıyısında bulunan doğal plajlara akın etti.


Tunceli, son yılların en sıcak yazlarından birini yaşıyor. Hava sıcaklığının 40 derecenin üzerine çıktığı kentte gerek kent sakinleri gerekse de yurt içi ve yurtdışından tatil için gelenler, Munzur ve Pülümür Çayı kıyısında doğayla iç içe olan doğal plajları doldurdu.


Kimi vatandaşlar plajlarda güneşlenirken kimileri de soğuk sularda serinleme keyfi yaşadı. Munzur ve Pülümür Çayı kıyısındaki plajların tatil yerleriniaratmadığını söyleyen vatandaşlar, herkesin bu güzellikleri görmesi gerektiğini dile getirdi.


Tatil için İstanbul’dan gelen ve ailesiyle birlikte Munzur Çayı’nın soğuk sularında yüzme keyfi yaşayan Hasan Şanlı, “Bayramdan önce gelmiştik. Kanada’dan, Fransa’dan kardeşlerim, ailem geldi. Her sene burada buluşuyoruz. Burası çok doğal. Munzur Suyu da hararete çok iyi geliyor. Munzur’a dalıp çıkınca sıcaktan eser kalmıyor” dedi.


İstanbul’dan kamp için Tunceli’ye gelen Zeynep Çelik ise; “Sürekli görüyordum Munzur’u deniz gibi yapmışlar diye. Merak ediyordum. Arkadaşlarla geldik. Gerçekten tam bir tatil yeri gibi. Daha önce Antalya’ya gitmiştim. Bana göre burası Antalya ile yarışır hatta burası daha güzel. İnsanları çok güzel ve iyi niyetli. Geldiğimiz günden beri minibüs parası dahi vermedik. İnsanlar araçlarıyla bizi gideceğimiz yere bırakıyor. Havası, suyu, insanları güzel” diye konuştu.


Almanya’nın Köln şehrinden tatil için gelen Onur Doğan, “Batı’ya, Ege’ye gitmiyorum. Buraları seviyorum. Munzur ve Pülümür Vadisi daha güzel. Munzur, akarsu olduğu için daha temiz. Burada çocuklar için büyükler için yüzme yerleri yapılmış. İnsanlar iskelelerden atlıyor” dedi.


Almanya’da yaşayan ve tatil için ikinci kez Tunceli’yi tercih ettiğini ifade eden Gülseren Asafoğlu ise; “Burayı çok beğendim. Doğası, suyu çok güzel. Herkesin gelip buralarda tatil yapmasını tavsiye ederim” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 14 Ağustos 2019 Çarşamba 10:56
  1. doğa

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