Sıcak saatler yaşanıyor! Rus savaş uçakları, Litvanya hava sahasını ihlal etti

Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Rus askeri uçakları Litvanya hava sahasını ihlal etti. Bu, uluslararası hukuk ve Litvanya'nın toprak bütünlüğünün de açık bir ihlalidir” ifadelerini kullandı.

Litvanya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ise Rus SU-30 ve IL-78 uçaklarının 700 metre boyunca Litvanya hava sahasına girdiği ve uçakların 18 saniye hava sahasında kaldığı bildirildi.

Litvanya Dışişleri Bakanlığı da olayın ardından Rusya’nın maslahatgüzarını bakanlığa çağırarak, protesto notası verdi.