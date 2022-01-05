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Yerel Sıcak havanın ardından yağışlı günler geliyor! İşte o bölgeler
Yerel

Sıcak havanın ardından yağışlı günler geliyor! İşte o bölgeler

Meteoroloji'nin tahminlerine göre hava sıcaklıkları yükselişini iki gün boyunca sürdürecek ve ardından yağışlı günler gelecek.

Yeniakit Publisher
2022-01-05 09:15:00 -
Sıcak havanın ardından yağışlı günler geliyor! İşte o bölgeler

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumuna dair son tahminlerini yayınladı. Yayınlanan tahminlere göre hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek, İstanbul’da hava 20 dereceye yaklaşacak. Sıcak günlerin ardından hava sıcaklıkları bir miktar düşecek ve yağışlar yurdun önemli bir bölümünde etkili olacak.

Don uyarısı geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege, Antalya’nın doğu ve batı ilçeleri, Isparta’nın güney kesimleri ile Osmaniye, Hatay ve Gaziantep çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

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