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Aktüel

Sıcak hava Kuşadası plajlarını doldurdu

Türkiye’nin önemli turizmi merkezlerinden Kuşadası’nda sıcak hava ile birlikte vatandaşlar deniz, kum ve güneş keyfi yaşadı.

Yeniakit Publisher
2020-06-07 16:43:38 -
Sıcak hava Kuşadası plajlarını doldurdu

Türkiye’nin önemli turizmi merkezlerinden Kuşadası’nda sıcak hava ile birlikte vatandaşlar deniz, kum ve güneş keyfi yaşadı. Denize giren ve güneşlenenlerin sosyal mesafe kuralına uyduğu gözlendi.


Kuşadası’nda hava sıcaklığı bugün 30 dereceyi aşarken, deniz suyu sıcaklığı da 21 dereceye ulaştı. Mevsim normalleri üzerindeki sıcak havayı fırsat bilenler, plajlara akın etti. En çok tercih edilen yer ise, Kuşadası’nın dünyaca ünlü Kadınlar Plajı oldu. Plajı dolduranlar deniz, kum ve güneşin keyfini doyasıya çıkardı. Genel olarak sosyal mesafe tedbirlerine uyulan plajda, vatandaşların bazıları 1,5 metre arayla konulan şezlonglarda güneşlendi.

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