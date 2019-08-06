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Sıcak günlerde beslenmeye dikkat

Sıcak havalarda beslenmenin önemine değinen Uzman Diyetisten Aslı Gül Tekin Kına, "Artan hava sıcaklıkları nedeniyle mevsim normallerinin üzerinde seyreden günlerde cildimizi güneşten koruduğumuz gibi, beslenmemize dikkat ederek bedenimizi de korumalıyız" dedi.

06 Ağustos 2019 Salı 10:40
Sıcak günlerde beslenmeye dikkat

Sıcak havalarda beslenmenin önemine değinen Uzman Diyetisten Aslı Gül Tekin Kına, "Artan hava sıcaklıkları nedeniyle mevsim normallerinin üzerinde seyreden günlerde cildimizi güneşten koruduğumuz gibi, beslenmemize dikkat ederek bedenimizi de korumalıyız" dedi.


Sıcakların etkisi ve artan ter miktarıyla birlikte su ve mineral kayıpları sonucunda; vücut ısısında artış, bayılma hissi, baş dönmesi gibi sağlık problemleri görülebildiğine dikkat çeken Uzman Diyetisten Aslı Gül Tekin Kına, "Bebek ve çocuklarda ise ishal artmakta, besinlerin bozulma riski arttığı için besin zehirlenmeleri de çok sık görülmektedir" dedi.


Sıcak günlerde beslenmenin püf noktalarını anlatan Özel Ata Sağlık Hastanesinde görevli Aslı Gül Tekin Kına, sağlıklı beslenmenin önemine dikkat çekti. Uzman Diyetisten Aslı Gül Tekin Kına, "Her zaman söylediğimiz gibi besin çeşitliliği sağlanarak 3 ana 3 ara öğün şeklinde beslenilmelidir. Günün en önemli öğünü olan kahvaltı uyandıktan sonra en geç 1 saat içinde yapılmalı ve kahvaltıda; az yağlı peynirler, zeytin ve taze sebzeler bulunmalı. Kafein içeren çay kahve gibi içecekler yerine meyve suyu, süt veya ıhlamur gibi bitki çayları tercih edilmelidir. Yemeklerde katı yağlar yerine bitkisel sıvı yağlar kullanılmalı, kızartma kavurma gibi yöntemler yerine haşlama, ızgara gibi sağlıklı pişirme yöntemleri tercih edilmelidir. Terleme ile artan mineral ve su kayıplarının önlenmesi, vücut fonksiyonlarının düzenli çalışabilmesi ve toksinlerin atılması için günde en az 2-2,5 LT. su içilmelidir" dedi.



5 porsiyon sebze ve meyve tüketin uyarısı


Sıvı gereksinimini karşılamak için; çay, kahve ve gazlı içecekler yerine; ayran, meyve suyu veya ev yapımı limonatalar tercih edilmesi gerektiğinin altını çizen Kına, şunları söyledi:


"Vücudun yeterli miktarda vitamin ve mineral alabilmesi için günde 5 porsiyon sebze ve meyve tüketilmelidir. Şerbetli hamur tatlıları yerine, sütlü tatlılar, meyve tatlıları veya dondurma tercih edilmelidir. Besin zehirlenmelerini önleyebilmek için; açıkta satılan yiyeceklerden uzak durulmalı, çabuk bozulan potansiyel riskli besinler (et, yumurta, süt, balık, peynir vb.) açıkta bekletilmemeli, etler buzdolabında çözdürülmeli ve besinlerin hazırlanma-pişirme aşamalarında hijyen kurallarına özen gösterilmelidir. Son olarak sebze ve meyveler yenilmeden önce iyice yıkanmalı, el ve vücut temizliğine önem verilmelidir."

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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 10:40
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