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Gündem Sıcak gelişme! 'Tosuncuk'un firari abisi gözaltına alındı
Gündem

Sıcak gelişme! 'Tosuncuk'un firari abisi gözaltına alındı

Çiftlik Bank kurucusu 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın abisi Fatih Aydın, Uruguay'da gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-07-08 20:03:00 - 2021-07-08 20:42:40
Sıcak gelişme! 'Tosuncuk'un firari abisi gözaltına alındı

Çiftlik Bank kurucusu 'Tosuncuk' lakabıyla bilinen Mehmet Aydın’ın teslim olmasının ardından abisi Fatih Aydın, Uruguay’da gözaltına alındı. Aydın'ın iadesi için bir ekibin kısa sürede Uruguay’a gideceği belirtildi.

Uruguay'da gözaltına alındı

Alınan bilgiye göre, Mehmet Aydın’ın abisi Fatih Aydın, Uruguay’ın başkenti Montevideo’ya 80 km mesafede bulunan Canelones Bölgesi'nde tespit edilen adreste, Uruguay Federal Polisi tarafından yapılan baskında yakalandı. Fatih Aydın’ın yakalanmasının ardından Interpol Daire Başkanlığınca iade sürecinin başlatıldığı ve Fatih Aydın'ı teslim almak üzere bir ekibin kısa sürede Uruguay’a gideceği belirtildi.

Dolandırıcılık suçundan aranıyordu

Fatih Aydın, “Bankacılık Kanununa Aykırılık”, “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama, Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık ve Tacir veya Şirket Yöneticileri ile Kooperatif Yöneticilerinin Dolandırıcılığı” gerekçesi ile aranıyordu.

'Tosuncuk' cezaevine gönderildi

130 bin üyesinden topladığı 511 milyon lira yurt dışına kaçan ve hakkında kırmızı bültenle arama kararı bulunan “Tosuncuk” lakaplı Mehmet Aydın geçtiğimiz günlerde Brezilya’da Türk Konsolosluğu'na teslim oldu. Brezilya’dan kalkan uçakla İstanbul’a getirilen Aydın, ifadesi alındıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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