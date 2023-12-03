Sıcak gelişme... Asgari ücret ne kadar olacak? Türk-İş Başkanı rakam verdi
Enflasyonun yükselmesiyle birlikte fiyat artışları devam ederken, asgari ücretin ne kadar olacağı merak konusu oldu. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, milyonlarca çalışanın takip ettiği asgari ücretle ilgili açıklama yaptı. Atalay, asgari ücret pazarlığını başlatacakları rakamı açıkladı.
Milyonlarca çalışanın merakla takip ettiği Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ilk toplantısını 11 Aralık Pazartesi günü yapacak.
Zam masasında işçileri temsil edecek Türk-İş pazarlığı, 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı olarak açıkladığı 14 bin 25 liradan başlatacak.
"Açlık sınırından bir pazarlık olmaz"
NTV'ye konuşan Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, asgari ücretin bu rakamın üzerinde olması gerektiğini söyledi. Atalay, "Zam devam ettiği için bırakın sene sonunda insan 3 ay bu ücret ile idare edemiyor." dedi.
"Açlık sınırından bir pazarlık olmaz." diyen Atalay, bu sınırın üzerinden bir pazarlık olacağını kaydetti.
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Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan da 2024 zammı için tek işçinin değil, 4 kişilik bir ailenin masrafı hesaplanması gerektiğini dile getirdi.
Arslan, "Yüksek enflasyon ve refah payı, milli gelirden kaybettiklerimizin ilave edildiği büyüme hızının da yansıtıldığı 4 kişilik bir işçi ailesinin asgari ihtiyaçlarını sağlayacak bir asgari ücret bizim için yeterli." diye konuştu.
Mevcutta 11 bin 402 lira olan asgari ücrete yapılacak zam, aralık ayı sonuna kadar netleşecek.
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