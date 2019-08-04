Sibirya’da orman yangınlarının şiddeti azalmaya başladı

Rusya’nın Sibirya bölgesini etkisi altına alan ve 3 milyon hektardan geniş alanı tahrip eden orman yangınlarının şiddeti düşürülmeye başlandı.

Rusya Savunma Bakanlığı Havacılık Dairesi Başkanlığı, Rusya’nın Sibirya bölgesini etkisi altına alan orman yangınlarının kontrol altına alınmaya başlandığını bildirdi. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, yaklaşık 2 haftada 3 milyon hektardan geniş bir alanın kül olmasına neden olan orman yangınları ile baş etmekte yetersiz kalmıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in talimatıyla, Rusya Savunma Bakanlığı devreye girmişti. Orduya ait her biri 45 ton su taşıyan 2 adet İluyşin İl-76 tipi kargo uçağı, Salı günü Sibirya’da devam eden orman yangınını söndürmekle görevlendirilmişti. Devreye giren Rusya Savunma Bakanlığına bağlı hava kuvvetleri ekipleri yangın ile mücadelede büyük aşama kaydederek 450 bin hektarlık alanda alevleri söndürmeyi başardı. Yaşanan yangınlar bölgede hava sıcaklığını yaklaşık 10 derece artmasına sebep olarak doğal yaşama büyük zarar veriyor.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yangının başladığı tarihten bugüne kadar toplamda 3 milyon 586 ton su kullanıldığı bildirildi. Orman yangınları ile mücadelede İluyşin İl-76 ve Mil Mİ-8 askeri helikopteri dahil olmak üzere toplam 102 hava aracının söndürme çalışmalarında aktif rol oynadığı aktarıldı. Açıklamada, yangının maksimum yayılma hızına ulaştıktan sonra, hızının 5 kat azaltıldığı belirtildi.

Bakanlık, "Rusya Savunma Bakanlığının uçağı, 1-3 Ağustos tarihleri arasında 1 milyon 100 bin hektarlık alandaki yangın kontrol altına alınamayarak yayılmıştı. Yangında, 450 bin hektardan geniş bir bölge söndürdü" açıklamasında bulunurken, söndürme ve hasar tespit çalışmalarının da devam ettiği bilgisini verdi.