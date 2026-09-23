  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Azerbaycan’da okullarda başörtüsü yasağı! Erdoğan'ı görmeyip İmamoğlu'nu koruyan medyaya Karahasanoğlu’ndan sert tepki İstanbul’a kış havası geldi! 14 ile fırtına ve sel uyarısı Arkasından konuşuyordu, şimdi arkasından koşturuyor! Cemal Enginyurt Erdoğan'ı canlı izlemek için bakın ne yaptı Vatandaşlık maaşında yeni dönem! Her ile aynı destek verilmeyecek CHP, Yeni Parti ve İYİ Parti'yi toplayın, bir AK Parti etmiyor! Son anketler muhalefeti şok etti! Trump ‘Görüşme iyi geçti’ dedi. İran’dan sert cevap Son dakika: ABD’ye ait F-16 Almanya’da düştü! Pilot paraşütle kurtuldu Petrol 100 doların altına indi: Piyasalarda yeni hareketlilik ABD istihbaratı dökülüyor: FBI hacklendi!
Yerel Siber suçlarla mücadele tam gaz! Yasa dışı bahise 11 tutuklama
Yerel

Siber suçlarla mücadele tam gaz! Yasa dışı bahise 11 tutuklama

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Siber suçlarla mücadele tam gaz! Yasa dışı bahise 11 tutuklama

Düzce’de polisin yasa dışı bahis oynatan, komisyon karşılığı başkalarına ait banka hesaplarını kullanan ve bu yöntemle kara para akladığı belirlenen organize şebekeye yönelik odperasyonunda gözaltına alınan 62 şüpheliden 11’i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis oynatan, komisyon karşılığı başkalarına ait banka hesaplarını kullanan ve bu yöntemle kara para akladığı belirlenen organize şebekeye yönelik teknik ve fiziki takip başlattı. Yapılan incelemelerde şüphelilerin hesaplarında milyarlarca liralık olağan dışı para hareketliliği tespit edildi. Delillerin toplanmasının ardından geçen hafta cuma günü belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 62 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda ruhsatsız silah ve suça konu dijital materyal ele geçirildi.

Şüphelilerden 4’ü Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 58 şüpheliden 11’i tutuklandı, diğerleri adli kontrol tedbiriyle serbest kaldı.

TEKNOFEST'te tanışan iki arkadaş, insansız 'TOMA helikopteri' geliştirip Emniyet'e tanıttı
TEKNOFEST'te tanışan iki arkadaş, insansız 'TOMA helikopteri' geliştirip Emniyet'e tanıttı

Aktüel

TEKNOFEST'te tanışan iki arkadaş, insansız 'TOMA helikopteri' geliştirip Emniyet'e tanıttı

Kayseri Emniyetinde görev değişimi: Sinan Ergen atandı
Kayseri Emniyetinde görev değişimi: Sinan Ergen atandı

Gündem

Kayseri Emniyetinde görev değişimi: Sinan Ergen atandı

Emniyet teşkilatında geniş çaplı atama: 39 ilin müdürü değişti
Emniyet teşkilatında geniş çaplı atama: 39 ilin müdürü değişti

Gündem

Emniyet teşkilatında geniş çaplı atama: 39 ilin müdürü değişti

Emniyet Genel Müdürlüğü Gaziler Günü'nde gazi ve ailelerini Ankara'da ağırladı
Emniyet Genel Müdürlüğü Gaziler Günü'nde gazi ve ailelerini Ankara'da ağırladı

Aktüel

Emniyet Genel Müdürlüğü Gaziler Günü'nde gazi ve ailelerini Ankara'da ağırladı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23