“Siber istihbarat kilit rol oynuyor”

Sinan Çeçen, bilgisayar ve internet kullanımının çok yaygınlaştığını ve neredeyse bütün işlerin teknolojinin sağladığı altyapılarla, farklı teknolojilerin birbirine bağlı olduğu bir şekilde yürütüldüğünü söyledi.



Türkiye’de siber güvenlikle ilgili çok ciddi çalışmalar olduğunu ifade eden Çeçen, “Şirketlerimizin ve kurumlarımızın bu alanda sürekli olan bir strateji yürütmesi gerekiyor” uyarısında bulundu. PAVOTEK’in, savunma sanayinin önemli bir elektronik tasarım ve üretim firması olduğunu vurgulayan Çeçen, sözlerini şöyle tamamladı:



Yerli ve milli



“Yerli ve milli ürün portföyüne katkı vermeye ve ülkemizin ihracat potansiyelini artırmaya çalışıyoruz. Gerçek yerli ve milli üretimin farkında olup bu ekiplere daha farklı katkıların da sağlanması ülkemizin bu alandaki gelişimine katkı sağlayacaktır. Ekonomimize katkısı olacak ihracat opsiyonlarını sonuna kadar değerlendirmek istiyoruz. Yurt içinde gösterdiğimiz faaliyetler kadar yurt dışında da faaliyet gösteriyoruz ve bu çalışmalarımız her geçen gün artıyor. Ekonomik ve siyasi olarak iyi ilişki içerisinde olduğumuz ülkeler bizim için önemli pazarları oluşturuyor. Her geçen gün sayısı artan bu ülkelerde yazılım çözümleri sağlamanın yanı sıra siber istihbarat alanında konumlandırılabilecek ürünleri de müşterilerimize sağlayabiliyoruz.”