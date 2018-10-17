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'Siber güvenlik yerli ve milli olmalı'

Siber Güvenlik Konferansı Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Alkan çarpıcı açıklamalarda bulundu.

17 Ekim 2018 Çarşamba 19:57
'Siber güvenlik yerli ve milli olmalı'

11. Uluslararası Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı başladı. Konferans Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Alkan, "Gerek yazılım anlamında, gerek donanım anlamında güvenlik çözümü diye almış olduğumuz ürünlerin aslında bizim için açık alanlar, açık kapılar olduğunu ve çok önemli verilerimizin dışarıya taşınması anlamına geldiğini düşünürsek bizim özellikle bu alanda yerli ve milli çözümler geliştirmemiz son derece önem arz ediyor" dedi. 

Bilgi Güvenliği Derneği tarafından Gazi Üniversitesi (GÜ), İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) işbirliği ile düzenlenen ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından desteklenen "11. Uluslararası Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı" başladı. BTK'da bugün başlayan ve yarın da devam edecek olan konferansa çok sayıda yerli ve yabancı firma temsilcisi katıldı. 

 

Haber Tarihi: 17 Ekim 2018 Çarşamba 19:57
  1. İstanbul
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