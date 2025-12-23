Siber cephede ağır yara: İsrail kurumları delindi

İsrail, en büyük rakibi İran’la bağlantılı hacker gruplarının gerçekleştirdiği bir dizi başarılı saldırıyla son dönemde zor anlar yaşıyor. Uzmanlara göre hackerlar, İsrail’in kritik altyapısı kadar iyi korunmayan kurumları hedef alarak bilinen güvenlik açıklarını başarıyla kullandı.

İsrail, elektrik şebekesi gibi kritik altyapılar için yüksek siber güvenlik standartları uygularken, hastaneler gibi daha az öncelikli kurumlar aynı düzeyde korunmuyor. Bu durum, İran bağlantılı saldırıların önemli bir bölümünün bu alanlarda başarıya ulaşmasına yol açtı.

Mevcut ve eski İsrailli siber yetkililer ile uzmanlar, Knesset’in kapsamlı bir siber güvenlik yasası çıkarması halinde, kritik altyapı dışındaki kurumların da daha iyi korunabileceğini savunuyor.

SALDIRILAR NASIL GERÇEKLEŞTİRİLDİ?

Analistlere göre saldırıların çoğu, klasik oltalama yöntemleriyle gerçekleştirildi. Basit saldırıların çok sayıda tekrar edilmesi, başarı ihtimalini artırdı.

Son iki yılda İran bağlantılı hacker grupları, İsrail’deki devlet kurumlarından yüz binlerce iç e-posta ve belgeyi sızdırdı. En dikkat çekici vakalardan biri, İsrail Ulusal Savunma Koleji’nden sızdırılan veriler oldu. Bu sızıntıda İsrailli generaller ile ABD ve Hindistan’dan yetkililerin pasaport bilgileri internete düştü.

Ayrıca Adalet Bakanlığı’na ait 15 yılı aşkın iç yazışmalar ve Ulusal Güvenlik Bakanlığı’ndaki silah ruhsatı başvuruları (askeri siciller dahil) ifşa edildi.

İSRAİL İÇİN CİDDİ BİR İTİBAR KAYBI

Bu tür saldırılar, ileri seviye siber operasyonlarla tanınan bir ülke için ciddi bir itibar kaybı yarattı.

İsrail şirketleri aynı zamanda Pegasus gibi tartışmalı siber casusluk yazılımlarını ihraç ediyor. Ordunun 8200 Birimi de güçlü siber kabiliyetleriyle biliniyor. Haziran ayında, İsrail-İran savaşı sırasında Tahran’ın en büyük kripto para borsasının 90 milyon dolardan fazla kayba uğradığı bir saldırının sorumluluğunu da İsrail yanlısı bir hacker grubu üstlenmişti.

HACKLE VE SIZDIR

Siber güvenlik dünyasında bu son vakalar “hackle ve sızdır” olarak biliniyor. Sisteme giriliyor, veriler çalınıyor ve itibar zedelemek amacıyla yayımlanıyor.

Geçen hafta İran bağlantılı Handala grubu, eski Başbakan Naftali Bennett’e ait telefon rehberi ve Telegram mesajlarını sızdırdı. Uzmanlar, bunun muhtemelen bir SIM kart kopyalama yöntemiyle yapıldığını belirtiyor.