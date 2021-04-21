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Medya Show TV'ye peş peşe ağır darbe! O dizi de yayından kaldırılıyor
Medya

Show TV'ye peş peşe ağır darbe! O dizi de yayından kaldırılıyor

Toplum ahlakını adeta dinamitleyen dizilerin ekrana geldiği televizyon kanallarından Show TV reytinglerde istenilen seviyeye çıkamayan elindeki dizilerin fişini teker teker çekiyor. Son olarak Kuzey Yıldızı adlı dizininde yakında final yapacağı öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2021-04-21 10:26:00 - 2021-04-21 10:27:12
Show TV'ye peş peşe ağır darbe! O dizi de yayından kaldırılıyor

Televizyon ekranları sayesinde evlerin içlerine kadar girerek aile kurumunu derinden etkileyen ve tek amaçları reyting olan çarpık ilişkilerle dolu diziler toplumun ahlaki yapısını bozuyor.

Gayrimeşru yaşantıların özendirildiği Müslüman Türk toplumunun örf, adet ve kültürümüze aykırı senaryoların sergilendiği diziler halktan ilgi göremeyince teslim bayrağını çekiyor.

Bu dizilerin ekrana yansıtıldığı TV kanallarından Show TV’de mevcut diziler teker teker final yapıyor. Final yapan Arıza ve Ramo dizilerinin yanı sıra Alev Alev adlı dizinin de final yapacağı ortaya çıkmıştı.

Son olarak yine Show TV ekranlarında yayınlanan Kuzey Yıldızı adlı dizinin 68. bölümde final yapması bekleniyor. Gazeteci Birsen Altuntaş dizinin yönetmen Ersoy Güler’in yeni sezonda başka bir dizi ile yoluna devam edeceği bilgisini paylaştı.

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