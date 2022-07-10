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Dünya Shinzo Abe'nin katilinden kan donduran sözler
Dünya

Shinzo Abe'nin katilinden kan donduran sözler

Japonya Devlet Televizyonu NHK'nin haberine göre, Yamagami Tetsuya saldırıya hazırlanırken ev yapımı silahını hazırladığını belirtti.

Yeniakit Publisher
2022-07-10 19:33:00 -
Shinzo Abe'nin katilinden kan donduran sözler

Yamagami Tetsuya, polis yetkililerine, yakın zamanda bir tesiste silahı test ettiğini aktardı. Yamagami'nin daha önce bomba yapma girişiminde bulunduğunu kaydeden müfettişlerden biri ise saldırganın öncelikle dini bir grubun liderine saldırmak istediğini ardından karar değiştirerek Abe'yi hedef aldığını belirtmişti.

Eski Japonya Başbakanı Shinzo Abe, 8 Temmuz'da ülkenin Nara kentinde Liberal Demokrat Parti adayının seçim kampanyasına destek için açık hava etkinliğinde yaptığı konuşma sırasında göğsünden vurulmuştu.

Japonya Devlet Televizyonu NHK, saldırının ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Abe'nin öldüğünü duyurmuştu.

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