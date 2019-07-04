Shinji Kagawa kimdir nereli ve kaç yaşında? Shinji Kagawa Beşiktaş transfer

Dortmund’un Shinji Kagawa ve Andre Schürrle’yi yeni sezonda kadroda düşünmemesi üzerine harekete geçen Beşiktaş, iki yıldız için Almanya çıkarması yapacak. Ocak 2006'da yılında 17 yaşındayken Cerezo Osaka takımına transfer oldu. Böylece Japon liginde lisede okurken profesyonel kontrat imzalayan ilk futbolcu oldu. Kagawa, 29 Ağustos 2014 Cuma günü 15 milyon euro karşılığında tekrar eski kulübüne döndü. Peki Shinji Kagawa kimdir? İşte Shinji Kagawa biyografisi.

Shinji Kagawa kimdir?

Shinji Kagawa, 17 Mart 1989 tarihinde Japonya'da doğdu. Kagawa, futbola ilkokul yıllarında adım attı. Altyapı eğitimini Kobe NK FC'de ve FC Miyagi Barcelona'da aldı. Ocak 2006'da yılında 17 yaşındayken Cerezo Osaka takımına transfer oldu. Böylece Japon liginde lisede okurken profesyonel kontrat imzalayan ilk futbolcu oldu. Takıma katıldığı sezon Cerezo Osaka 2. lig'e düştü. Kagawa 2007 yılında Kanada'da yapılan FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası'da Japonya U-20 millî takımının formasını giydi.

2008 Yaz Olimpiyatları'nda da Japon millî takımının kadrosunun parçasıydı. A millî takımla ilk maçını ise 24 Mayıs 2008'de hazırlık maçında Fildişi Sahili'ne karşı oynadı. A millî takımla ilk millî golünü ise 9 Ekim 2008'de Yokohama'da oynanan hazırlık maçında Birleşik Arap Emirlikleri'ne attı. 2007-2009 yılları arası Japonya 2. Liginde mücadele eden Kagawa, 2009 yılında bu ligde gol kralı olarak takımını yeniden 1. lige taşıdı.

Shinji Kagawa, 23 Ağustos 2010 tarihinde 300 bin euro karşılığında Bundesliga takımlarından Borussia Dortmund'a transfer oldu. Dortmund formasıyla çıktığı ilk maçta UEFA Avrupa Ligi elemelerinde Karabağ'a 2 gol attı. Toplamda ise UEFA Avrupa Ligi'nde 8 maçta 4 gol attı. Bundesliga'da ise 17 maçta 8 gol atarak takımının ilk yarıyı lider bitirmesinde büyük katkısı oldu. Devre arasında oynanan 2011 AFC Asya Kupası'nda ayağı kırılınca çok form ve başarılı başladığı sezonu kapatmak zorunda kaldı.

5 Haziran 2012 tarihinde Manchester United ile anlaşmıştır. 2 Mart'ta oynanan Norwich City FC maçında hat-trick yapmayı başardı. Böylece ilk kez Japon bir futbolcu Premier League'de hat-trick yapmış oldu. Kagawa, 29 Ağustos 2014 Cuma günü 15 milyon euro karşılığında tekrar eski kulübüne döndü. 2014 dünya kupası kadrosunda kendisine yer bulan Shinji Kagawa takımı adına gol kaydedemedi. Shinji Kagawa, 31 Ocak 2019'da Beşiktaş'a kiralık olarak transfer oldu. Futbolcunun satın alma opsiyonu 1,1 milyon eurodur.