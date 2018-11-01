SHGM’den İstanbul Havalimanı’nda ilk uçuş denetimi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından, İstanbul Havalimanı’ndan dün yapılan ilk tarifeli uçuşlar, havaalanı emniyeti, hava seyrüsefer hizmetleri ve havacılık güvenliği açısından incelendi.

İnceleme heyeti yerinde gözlemledi

İstanbul Havalimanı’nın Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı standartları çerçevesinde sertifikalandırması sürecini yürüten SHGM tarafından yerinde denetim yapıldı.

Sivil Havacılık Genel Müdür Yardımcısı Can Erel başkanlığındaki inceleme heyeti, İstanbul Havalimanı’ndan 11.10’da Ankara’ya ve 17.30’da KKTC’ye yapılan uçuşlar kapsamında operasyonları yerinde gözlemledi.