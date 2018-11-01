0553 313 94 23
impression

SHGM’den İstanbul Havalimanı’nda ilk uçuş denetimi

İstanbul Havalimanı’ndan dün yapılan ilk tarifeli uçuşlar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından hava seyrüsefer hizmetleri ve havacılık güvenliği açısından incelendi.

01 Kasım 2018 Perşembe 09:30
SHGM’den İstanbul Havalimanı’nda ilk uçuş denetimi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından, İstanbul Havalimanı’ndan dün yapılan ilk tarifeli uçuşlar, havaalanı emniyeti, hava seyrüsefer hizmetleri ve havacılık güvenliği açısından incelendi.

İnceleme heyeti yerinde gözlemledi

İstanbul Havalimanı’nın Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı standartları çerçevesinde sertifikalandırması sürecini yürüten SHGM tarafından yerinde denetim yapıldı.

Sivil Havacılık Genel Müdür Yardımcısı Can Erel başkanlığındaki inceleme heyeti, İstanbul Havalimanı’ndan 11.10’da Ankara’ya ve 17.30’da KKTC’ye yapılan uçuşlar kapsamında operasyonları yerinde gözlemledi.

Haber Tarihi: 01 Kasım 2018 Perşembe 09:30
  1. Ankara
  2. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM)
  3. İstanbul Havalimanı
  4. Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı
  5. Sivil Havacılık Genel Müdür Yardımcısı Can Erel

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çanakkale Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı!
    1. Çanakkale Boğazı gemi geçişlerine..
    2. Turkcell’den kurumlara “dijital mesaj”..
    3. Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy yeni AKM..
    4. 2019 yılbaşında tatil kaç gün olacak?
    5. 3. havalimanı personel alımı 3...
    6. Ortalığı kana bulayacaklardı! Bombalı..
    7. SHGM’den İstanbul Havalimanı’nda ilk..
    8. Bomba yüklü araç ve 3 terörist enselendi
    9. İstanbul Havalimanı’ndan tarifeli..
    10. Köpek otobüsü bir anda karıştırdı
    11. Atatürk Kültür Merkezi (AKM) binası ne..
    12. 2019 asgari geçim indirimi-AGİ ne..
    13. 'Canlı bomba' eğitimi aldığı..
    14. "Kaşıkçı cinayetini açıklamak yerine..
    15. Washington Post'tan 'Kaşıkçı' iddiası
    16. BİM aktüel indirim fırsat ürünleri..
    17. Ramazan Taşaltın Harran Üniversitesi..
    18. 88 eski polis hakkında gözaltı kararı
    19. Yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı! Ölü..
    20. 'Cumhurbaşkanlığı makamını yıpratmamak..
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir
    2019 asgari ücret ne olur
    2019 asgari ücret ne olur
    Hakim savcı alımı son dakika Adalet bakanlığı hakim savcı alım başvuruları
    Hakim savcı alımı son dakika Adalet bakanlığı hakim savcı alım başvuruları

    Günün Karikatürü

    1 Kasım 2018
    AK Parti İBB adayı belli oldu mu?
    AK Parti İBB adayı belli oldu mu?
    Ses kaydında ortaya çıktı! İşte Kaşıkçı'nın konsolosluktaki son sözleri
    Ses kaydında ortaya çıktı! İşte Kaşıkçı'nın konsolosluktaki son sözleri