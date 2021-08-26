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Spor Sheriff'ten tarihi başarı
Spor

Sheriff'ten tarihi başarı

İlk maçta 3-0 mağlup ettiği Dinamo Zagreb ile 0-0 berabere kalan Moldova takımı Sheriff, Devler Ligi'nde grup aşamasına kalan ilk Moldova ekibi olarak adını tarihe yazdırdı.

Yeniakit Publisher
2021-08-26 00:54:00 -
Sheriff'ten tarihi başarı

Hırvat temsilcisi Dinamo Zagreb'i eleyen Moldova ekibi Sheriff'ten tarihi başarı.

Şampiyonlar Ligi play offlarında rakibini 3-0 ve 0-0'lık sonuçlarla saf dışı bırakmayı başaran Sheriff, tarihte Devler Ligi gruplarına kalan ilk Moldova ekibi oldu.

Sheriff'in yanı sıra rakibini Salzburg da adını gruplara yazdırdı.

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