Sheriff'ten tarihi başarı
İlk maçta 3-0 mağlup ettiği Dinamo Zagreb ile 0-0 berabere kalan Moldova takımı Sheriff, Devler Ligi'nde grup aşamasına kalan ilk Moldova ekibi olarak adını tarihe yazdırdı.
Hırvat temsilcisi Dinamo Zagreb'i eleyen Moldova ekibi Sheriff'ten tarihi başarı.
Şampiyonlar Ligi play offlarında rakibini 3-0 ve 0-0'lık sonuçlarla saf dışı bırakmayı başaran Sheriff, tarihte Devler Ligi gruplarına kalan ilk Moldova ekibi oldu.
Sheriff'in yanı sıra rakibini Salzburg da adını gruplara yazdırdı.