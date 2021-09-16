Sheriff Şampiyonlar Ligi'ne iyi başladı

Moldova'yı Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden ilk takım olan Sheriff, bir sürprize daha imza attı. D Grubu maçında Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımını konuk eden Sheriff, sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Tüm oyuncuları da ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Sheriff, maçın 16. dakikasında Adama Traore'nin golüyle 1-0 öne geçti.

İlk yarı bu skorla sona ererken; 62'de ev sahibi ekip Momo Yansane'nin golüyle farkı 2'ye çıkardı. Maçta başka gol olmadı ve Sheriff sahadan 2-0 galip ayrıldı.