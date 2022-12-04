Shenzhou-14'te görevli taykonotlar uzay istasyonundan ayrıldı
Çin İnsanlı Uzay Ajansı (CMSA), Çinli taykonotlar Chen Dong, Liu Yang ve Cai Xuzhe'yi taşıyan Shenzhou-14 insanlı uzay aracının, bugün Beijing saatiyle 11.01'de Çin'in uzay istasyonundan ayrıldığını duyurdu.
Yeni Akit Ankara
Uzayda 183 gün geçiren üç taykonotu taşıyan Shenzhou-14 uzay aracının dönüş kapsülünün bu gece Çin'in kuzeyindeki Dongfeng iniş sahasına inmesi bekleniyor.
Shenzhou-14 mürettebatı, Shenzhou-15 ekibiyle ilk kez yörüngede görev rotasyonu gerçekleştirmişti.
Taykonotlar, uzay istasyonunun pozisyonunu ayarlama ve deneysel veriler yükleme gibi çalışmalar gerçekleştirmişti.