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Dünya Shenzhou-14'te görevli taykonotlar uzay istasyonundan ayrıldı
Dünya

Shenzhou-14'te görevli taykonotlar uzay istasyonundan ayrıldı

Çin İnsanlı Uzay Ajansı (CMSA), Çinli taykonotlar Chen Dong, Liu Yang ve Cai Xuzhe'yi taşıyan Shenzhou-14 insanlı uzay aracının, bugün Beijing saatiyle 11.01'de Çin'in uzay istasyonundan ayrıldığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-12-04 16:04:00 -
Shenzhou-14'te görevli taykonotlar uzay istasyonundan ayrıldı

Yeni Akit  Ankara

Uzayda 183 gün geçiren üç taykonotu taşıyan Shenzhou-14 uzay aracının dönüş kapsülünün bu gece Çin'in kuzeyindeki Dongfeng iniş sahasına inmesi bekleniyor.

Shenzhou-14 mürettebatı, Shenzhou-15 ekibiyle ilk kez yörüngede görev rotasyonu gerçekleştirmişti.

Taykonotlar, uzay istasyonunun pozisyonunu ayarlama ve deneysel veriler yükleme gibi çalışmalar gerçekleştirmişti.

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