Shell’den 1 milyon TL’lik hediye yakıt kampanyası

Shell & Turcas’ın Türkiye genelindeki istasyonlarından Shell ClubSmart kart ile her 60 TL’lik akaryakıt veya otogaz alışverişi yapanlar çekiliş hakkı kazanacaktır.

Kampanya 31 Mayıs 2018 tarihinde sona erecek ve çekiliş 21 Haziran 2018 tarihinde yapılacak.

Kampanya kapsamında kazanılan yakıt puanlar, 15 Şubat 2019 tarihine kadar kullanılabilecektir.