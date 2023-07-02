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Dünya Shell sözünü yedi! Durduracağını söylemesine rağmen Rus gazı ticaretini sürdürüyor
Dünya

Shell sözünü yedi! Durduracağını söylemesine rağmen Rus gazı ticaretini sürdürüyor

Yeniakit Publisher
2023-07-02 16:47:00 -
Shell sözünü yedi! Durduracağını söylemesine rağmen Rus gazı ticaretini sürdürüyor

Rusya-Ukrayna savaşı sebebi ile Rusya'dan petrol ve gaz alımını kademeli olarak sonlandıracağını duyuran Shell, açıklamanın üzerinden 1 yılı aşkın süre geçmesine rağmen Rus gazı ticaretine devam ediyor.

Petrol sektörünün devlerinden Shell, Mart 2022’de Rusya'dan 100 bin metrik ton ham petrol aldığı için özür dilemesinin ve Ukrayna işgali nedeniyle Rusya'dan gaz ve petrol alımını da “mümkün olan en kısa sürede” tamamen durduracağını açıklamasının üzerinden 1 yılı aşkın süre geçmesine rağmen Rus gazı ticareti yapmaya devam ediyor.

Global Witness’ın analizine göre İngiltere ve Hollanda ortaklı şirket, 2022’de Rusya’nın gemi kaynaklı gaz ihracatının yaklaşık sekizde birini gerçekleştirdi.

Ukrayna'dan Shell'e 'kan parası' suçlaması!

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky’nin danışmanlarından Oleg Ustenko, Shell’i “kan parası” kabul etmekle suçlarken, Shell alım satımların “uzun vadeli sözleşme taahhütlerinin” sonucu olduğunu ve yasaları veya yaptırımları ihlal etmediğini söyledi.

Shell, Mart 2022’de Rus petrol ve gazından çekilmeyi planladığını söylemesinin ardından 1 yılı aşkın süre geçmesine rağmen Yamal ve Sakhalin olmak üzere iki Rus limanından LNG almaya devam ediyor.

9 Mayıs'ta, 160 bin metreküpten fazla sıkıştırılmış gaz taşıma kapasitesine sahip büyük bir tanker Rusya’nın uzak kuzeyindeki Yamal yarımadasında bulunan Sabetta limanından ayrıldı. BBC’de yer alan habere göre, kargo nihai varış noktası olan Hong Kong’a doğru yola çıkmadan önce Shell tarafından satın alındı.
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Global Witness tarafından analiz edilen Kpler, veri tabanındaki verilere göre, Shell’in bu yıl Yamal’dan satın aldığı 8 LNG kargosundan biri oldu.

Global Witness’ın hesaplarına göre Shell, geçen yıl Rusya’nın deniz yoluyla taşınan LNG ticaretinin yüzde 12’sini oluşturuyordu ve o yıl Rusya menşeli LNG’nin ilk 5 tüccarı arasında yer alıyordu.

Projelerden çekilse de sözleşmelere uyuyor!

Shell, 28 Şubat 2022’deki açıklamasında, Rusya'daki petrol ve gaz projelerden çekilme kararı aldığını duyurmuştu.

Shell, Sakhalin gaz projesinde azınlık bir yatırımcıydı, ancak geçen yıl Eylül ayında Rus hükümetinin hisselerini yerel bir işletmeye devretti ve o zamandan beri Sakhalin’den hiç gaz almadı.

Ancak Reuters haber ajansına göre Shell, Novatek ve Yamal’dan 2030’lara kadar yılda 900 bin ton satın almasını zorunlu kılan sözleşmeye hâlâ uyuyor.

Ukrayna Cumhurbaşkanı danışmanlarından Oleg Ustenko Shell’e yönelik eleştirilerinde şu ifadeleri kullandı:

Shell, Rus gazı ticaretine devam ederek Putin’in cebine para koyuyor ve Rusya’nın Ukrayna halkına karşı vahşi saldırısını finanse etmeye yardımcı oluyor. Shell ve tüm petrol endüstrisinin Rusya’da kazandığı büyük meblağlar, hissedarlarının ceplerini doldurmak yerine Ukrayna’nın yeniden inşasına fon sağlamak için kullanılmalı.

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