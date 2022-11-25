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Spor Shaqiri sezonu yine açıldı! Her zaman yazılan isim...
Spor

Shaqiri sezonu yine açıldı! Her zaman yazılan isim...

Her transfer döneminde adı manşetleri süsleyen ve bir türlü Süper Lig'in yolunu tutmayan İsviçreli 31 yaşındaki yıldız isim yine yazılmaya başlandı. Ocak ayı transfer dönemi için şimdiden çalışmalara başlayan Fenerbahçe, İsviçreli yıldız Xherdan Shaqiri'yi gündemine aldı.

Yeniakit Publisher
2022-11-25 15:07:00 -
Shaqiri sezonu yine açıldı! Her zaman yazılan isim...

Her transfer döneminde adı manşetleri süsleyen ve bir türlü Süper Lig'in yolunu tutmayan İsviçreli 31 yaşındaki yıldız isim yine yazılmaya başlandı. Ocak ayı transfer dönemi için şimdiden çalışmalara başlayan Fenerbahçe, İsviçreli yıldız Xherdan Shaqiri'yi gündemine aldı.

Fenerbahçe daha önce birçok kez gündeme gelen Xherdan Shaqiri ile tekrar ilgilenmeye başladı.

Asıl mevkisi sağ kanat olan, sol kanat ve 10 numara olarak da görev yapan 31 yaşındaki futbolcu için ocak ayında düğmeye basılacak.

ABD'nin Chicago takımında forma giyen Shaqiri tekrar Avrupa'ya dönmek istiyor. Teknik direktör Jorge Jesus'un yıldız futbolcuyu hücum hattında adeta joker gibi farklı mevkilerde kullanmak istediği sızan bilgiler arasında.

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