Shanghai’deki dev sahra hastanesi, hasta kabulüne başladı

YENİ AKİT ANKARA

Shanghai’de bulunan ve daha önce Çin Uluslararası İthalat Fuarı’na ev sahipliği yapan Ulusal Sergi ve Kongre Merkezi’nin kentin en büyük sahra hastanesine dönüştürülmesi için yürütülen çalışmalar tamamlandı. 600 bin metrekarelik merkezdeki toplam 50 bin yatak, bugün itibarıyla gruplar hâlinde kullanıma sunulurken, 3 bin 440 yataktan oluşan ilk grubun sağlık birimlerine teslim edildiği bildirildi.

Kovid -19 nükleik asit testi devam edecek

Öte yandan Shanghai Belediyesi Sağlık Komisyonu, dün itibarıyla kentteki 11 bin kişinin hastaneden taburcu edildiğini veya tıbbi müşahede sürecini tamamladığını açıkladı. Shanghai’de dün bin 6 yeni Kovid-19 vakası, 23 bin 937 asemptomatik vaka tespit edildiği kaydedildi. Komisyon, tüm kent sakinlerinin Kovid -19 nükleik asit testine tabi tutulmaya devam edileceğini de bildirdi. Test sonuçlarına göre, kentin farklı bölgelerinin ‘‘karantina, kontrol ve önlem’’ olmak üzere üç bölgeye ayrılacağı, söz konusu bölgelerde risk seviyelerine göre farklı önlemler uygulanacağı aktarıldı.