  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Shakhtar Donetsk'ten Tete transferi için FIFA'ya başvuru
Spor

Shakhtar Donetsk'ten Tete transferi için FIFA'ya başvuru

Yeniakit Publisher
2023-09-26 18:55:00 -
Shakhtar Donetsk'ten Tete transferi için FIFA'ya başvuru

Galatasaray, Shakhtar Donetsk'in Tete transferi nedeniyle FIFA'ya başvuruda bulunduğunu duyurdu.

Galatasaray, Brezilyalı oyuncusu Tete'nin transferiyle ilgili Shakhtar Donetsk'in; oyuncu ve Galatasaray aleyhinde FIFA'ya başvuruda bulunduğunu KAP'a bildirdi.

Sarı-kırmızılılardan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, "2023-2024 birinci transfer ve tescil döneminde sözleşme imzalanan profesyonel futbolcumuz Mateus Cardoso Lemos Martins'in eski kulübü FC Shakhtar Donetsk tarafından, Mateus Cardoso Lemos Martins ile olan Oyuncu Sözleşmesinin kendileri tarafından haklı nedenle feshedildiğinin tespiti ve Mateus Cardoso Lemos Martins'in, Oyuncu Sözleşmesinin haklı nedenle feshine sebep olduğu iddiasıyla, profesyonel futbolcumuz Mateus Cardoso Lemos Martins ve Şirketimiz aleyhine FIFA nezdinde başvuruda bulunulmuştur. FIFA nezdinde yürütülecek olan yargılamaya ilişkin süreç şirketimiz tarafından titizlikle takip edilmektedir" denildi.

Değeri dudak uçuklatmıştı! Galatasaray'ın balonu fena patladı patlayacak...
Değeri dudak uçuklatmıştı! Galatasaray'ın balonu fena patladı patlayacak...

Spor

Değeri dudak uçuklatmıştı! Galatasaray'ın balonu fena patladı patlayacak...


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Fransız yıldız durdurulamıyor! Galatasaray'da Sacha Boey rekor kırdı!
Fransız yıldız durdurulamıyor! Galatasaray'da Sacha Boey rekor kırdı!

Spor

Fransız yıldız durdurulamıyor! Galatasaray'da Sacha Boey rekor kırdı!

Eski yıldız isim Galatasaray’ı FIFA’ya şikayet edecek!
Eski yıldız isim Galatasaray’ı FIFA’ya şikayet edecek!

Spor

Eski yıldız isim Galatasaray’ı FIFA’ya şikayet edecek!

Galatasaray'da herkes şoke oldu! FIFA'ya şikayet edildi! Geliyorlar...
Galatasaray'da herkes şoke oldu! FIFA'ya şikayet edildi! Geliyorlar...

Spor

Galatasaray'da herkes şoke oldu! FIFA'ya şikayet edildi! Geliyorlar...

Galatasaray, İstanbulspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Galatasaray, İstanbulspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Spor

Galatasaray, İstanbulspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray yıldız ismin sözleşmesini uzatıyor
Galatasaray yıldız ismin sözleşmesini uzatıyor

Spor

Galatasaray yıldız ismin sözleşmesini uzatıyor

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23