Shakhtar Donetsk'ten Tete transferi için FIFA'ya başvuru

Galatasaray, Brezilyalı oyuncusu Tete'nin transferiyle ilgili Shakhtar Donetsk'in; oyuncu ve Galatasaray aleyhinde FIFA'ya başvuruda bulunduğunu KAP'a bildirdi.

Sarı-kırmızılılardan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, "2023-2024 birinci transfer ve tescil döneminde sözleşme imzalanan profesyonel futbolcumuz Mateus Cardoso Lemos Martins'in eski kulübü FC Shakhtar Donetsk tarafından, Mateus Cardoso Lemos Martins ile olan Oyuncu Sözleşmesinin kendileri tarafından haklı nedenle feshedildiğinin tespiti ve Mateus Cardoso Lemos Martins'in, Oyuncu Sözleşmesinin haklı nedenle feshine sebep olduğu iddiasıyla, profesyonel futbolcumuz Mateus Cardoso Lemos Martins ve Şirketimiz aleyhine FIFA nezdinde başvuruda bulunulmuştur. FIFA nezdinde yürütülecek olan yargılamaya ilişkin süreç şirketimiz tarafından titizlikle takip edilmektedir" denildi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO