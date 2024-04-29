SGK'yı soruşturma doysasında adı geçen Başhekim Beylikdüzü Belediyesi'ne Meclis Üyesi seçildi!
Yeni doğan bebekleri usulsüz şekilde özel hastanelere sevk ederek SGK’yi dolandırma soruşturmasında adı geçen MEDILIFE Hastanesi'nin Başhekimi Ahmet Atilla Yılmaz, Beylikdüzü Belediyesi'nde CHP'li Meclis üyesi seçildi.
Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mali Suçlarla Mücadele şube ekiplerinin başlattığı operasyonda İstanbul, Tekirdağ ve Çorlu’da yeni doğan bebekleri usulsüz şekilde özel hastanelere sevk ederek SGK’yi dolandıran 41 kişi gözaltına alınmıştı.
Aralarında doktor, hemşire ve hastane yöneticilerinin bulunduğu şebekenin, yüzde 20 komisyon alarak bebekleri kamudan özel hastanelerin yoğun bakım ünitelerine sevk ettikleri belirlenmişti. Kendilerine bebek sevk etmek için komisyon ödediği belirlenen hastaneler de bu soruşturma kapmasına alındı.
Şebekenin 2 yıl içinde yüzlerce bebeği naklettiği hastanelerden Beylikdüzü Medilife'ın Başhekimi Ahmet Atilla Yılmaz, 31 Mart'ta Beylikdüzü Belediyesi'ne CHP'li Meclis üyesi olarak seçildi.
Ahmet Atilla Yılmaz, yolsuzluk soruşturmasına ilişkin herhangi bir açıklamada bulunmadı.