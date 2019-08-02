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SGK’ya borcu olanlar dikkat icralık olabilirsiniz

Sosyal Güvenlik Kurumu’na olan borçları nedeni ile Bursa’da yaşayan 2 kişiye kurum tarafından icra takibi başlatıldı.

02 Ağustos 2019 Cuma 14:42
SGK’ya borcu olanlar dikkat icralık olabilirsiniz

Sosyal Güvenlik Kurumu’na olan borçları nedeni ile Bursa’da yaşayan 2 kişiye kurum tarafından icra takibi başlatıldı.


İcraburada.com sitesinde yer alan şartnameye göre Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından başlatılan icra takibinde 108 bin TL değerindeki bahçeli bir evin 1/6 hissesi ve 35 bin TL değerindeki 660 metrekare arsanın 1/2 hissesi icradan satışa sunulacak. 6183 sayılı amme alacaklarının tahsili usulü hakkındaki kanun çerçevesinde yapılan işlemlerde 660 metrekarelik arsanın yüzde 1/2 hissesi 2 Eylül 2019’da, 1/6 hisseli olan bahçeli evin satışı ise 12 Eylül tarihinde yapılacak.


Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan icraburada.com genel müdürü Caner Çakı, “SGK alacaklarını tahsil edemediği durumlarda 6183 sayılı amme alacaklarının tahsili usulü hakkındaki kanun çerçevesinde borçluya icra takibi başlatır. Özellikle süresinde ödenmeyen sigorta primleri nedeniyle bu tarz icra takipleri ile karşılaşıyoruz” dedi.



“15 gün içerisinde borcun tamamını kuruma ödemesi gerekmektedir”


Kendisine ödeme emri tebliğ edilen borçlunun 15 gün içerisinde borcun tamamını kuruma ödemesi gerektiğini hatırlatan Çakı, "Aksi takdirde aynı süre içerisinde mal bildiriminde bulunması borçlarının tecil ve taksitlendirmesi veya borca itiraz etmesi gerekmektedir. İcra takibine konu olan borçlar da icranın yapılacağı tarihe kadar kurumun anlaşmalı olduğu bankalara ödendiği takdirde ihale yapılmayacak ve satış gerçekleşmeyecektir” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 14:42
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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