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Ekonomi SGK'dan önemli uyarı: 'Çift ödeme iadesi' tuzağına düşmeyin!
Ekonomi

SGK'dan önemli uyarı: 'Çift ödeme iadesi' tuzağına düşmeyin!

Yeniakit Publisher
2024-09-17 18:28:00 -
SGK'dan önemli uyarı: 'Çift ödeme iadesi' tuzağına düşmeyin!

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), kurum bünyesinde "çift ödeme iadesi" ismiyle herhangi bir işlemin olmadığını ve bu isimle gönderilen e-postaların dolandırıcılık amacı taşıdığını bildirdi.

 

 

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), kurum bünyesinde "çift ödeme iadesi" ismiyle herhangi bir işlemin olmadığını ve bu isimle gönderilen e-postaların dolandırıcılık amacı taşıdığını bildirdi.

SGK'den yapılan açıklamada, son günlerde vatandaşlara "çift ödeme iadesi" konulu sahte e-postalar gönderildiğinin tespit edildiği belirtildi.

Vatandaşların "Sosyal Güvenlik Kurumu Müşteri Hizmetleri" adıyla gönderilen bu tür sahte SMS ve e-postalara itibar etmemeleri istenen açıklamada, bu tür sahte e-postaların dolandırıcılık amacı taşıdığı ve kişisel bilgileri ele geçirmek üzere tasarlandığı uyarısı yapıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Kurumumuzun 'çift ödeme iadesi' konulu herhangi bir işlemi yoktur. Ayrıca kurumumuz tarafından gönderilen SMS veya e-postalar sadece bilgilendirme amacı taşımaktadır. Mail yoluyla kişilerden IBAN ve kişisel bilgi talep edilmemektedir. Vatandaşlarımız şüpheli bir e-posta aldığında Çalışma Hayatı İletişim Merkezi ALO 170 ve CİMER üzerinden bizimle irtibata geçebilir ya da Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü/Merkezlerimizden bilgi alabilirler."

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