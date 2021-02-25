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Ekonomi SGK’dan emekli olacağım vefat eden Bağkur emeklisi babamdan aldığım maaş kesilir mi?
Ekonomi

SGK’dan emekli olacağım vefat eden Bağkur emeklisi babamdan aldığım maaş kesilir mi?

Ölüm aylığı kimlere bağlanır? Ölüm aylığı, ölen sigortalının eşine, çocuklarına, anne ve babasına bağlanır. Peki ölüm aylığı alma şartları neler? Ölen-babanın emekli maaşı nasıl alınır? Bağkur’dan ölüm aylığı alan SGK’dan da maaş alır mı? İşte ölüm aylığı haberine ilişkin detaylar.

Yeniakit Publisher
2021-02-25 18:20:00 - 2021-02-25 18:21:07
SGK’dan emekli olacağım vefat eden Bağkur emeklisi babamdan aldığım maaş kesilir mi?

Ölen sigortalıların hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanabilmesi için bazı şartlar vardır. Bunlar en az 1800 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş veya 4/1-(a) sigortalıları için, her türlü borçlanma süreleri hariç en az 5 yıldan beri sigortalı bulunup, toplam 900 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması şartıyla ölüm aylığı bağlanır.

Ölüm aylığı bağlanabilmesi için sadece 4/1-(a) sigortalıları için öngörülen her türlü borçlanma süreleri hariç en az 5 yıldan beri sigortalı bulunup, toplam 900 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması şartında; gerek ölen sigortalı tarafından, gerekse hak sahipleri tarafından yapılan tüm borçlanmalar bu şartların oluşmasında dikkate alınmamaktadır. Ancak, 1/10/2008 tarihinden önce ölen sigortalıların 900 gün hesabında borçlanılan tüm süreler dikkate alınmaktadır.

Bağkur emeklisi babanın maaşını alan kızı, SGK’dan emekli olursa babasından aldığı maaş kesilir mi? Emekli olacağınız için Bağ-Kur emeklisi babanızda yetim aylığı alamazsınız. Eğer babanız Emekli Sandığı emeklisi olsaydı, yetim aylığı alabilirdiniz.

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