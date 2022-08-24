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Gündem SGK'daki yolsuzluk iddiaları ile ilgili soruşturma başlatıldı
Gündem

SGK'daki yolsuzluk iddiaları ile ilgili soruşturma başlatıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın SGK’da gündeme gelen yolsuzluk iddialarıyla suç duyurusu üzerine soruşturma başlattı.

Yeniakit Publisher
2022-08-24 09:29:00 -
SGK'daki yolsuzluk iddiaları ile ilgili soruşturma başlatıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 'ilaç ve tıbbi cihaz soruşturması' kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu'nu (SGK) zarara uğratan işlemlerle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bakanlığımız tarafından sürdürülen ilaç ve tıbbi cihaz soruşturması sonucu SGK'da kamuyu zarara uğratan işlemler ile ilgili kurum müfettişlerimiz gerekli tespitleri yapmış ve ilgililer hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur. Kamu kaynaklarına zarar veren uygulamalara, usulsüzlüğe ve yolsuzluğa müsamaha gösterilmeyeceğini kamuoyuyla paylaşıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın SGK’da gündeme gelen yolsuzluk iddialarıyla suç duyurusu üzerine soruşturma başlattı.

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