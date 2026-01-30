  • İSTANBUL
Hayat-Aktüel
13
Yeniakit Publisher
Dumlupınar Diorama Müzesi ziyaretçi rekoru kırıcak
IHA Giriş Tarihi:

Dumlupınar Diorama Müzesi ziyaretçi rekoru kırıcak

Kütahya İl Özel İdaresi tarafından hayata geçirilen Dumlupınar Diorama Müzesi, açıldığı günden bu yana ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılanıyor.

#1
Foto - Dumlupınar Diorama Müzesi ziyaretçi rekoru kırıcak

Büyük Zafer'in kazanıldığı ve Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı Dumlupınar'da hizmete giren müze geçmiş ile günümüz arasında köprü vazifesi görüyor.

#2
Foto - Dumlupınar Diorama Müzesi ziyaretçi rekoru kırıcak

Müze Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kazanılan 30 Ağustos Zaferi'ni gençler, çocuklar ve tüm ziyaretçilere etkileyici bir anlatımla aktarmayı amaçlıyor.

#3
Foto - Dumlupınar Diorama Müzesi ziyaretçi rekoru kırıcak

Şehitlerin hatırasını yaşatmak ve Milli Mücadele ruhunu gelecek nesillere aktarmak amacıyla önemli bir emek ve kaynakla hayata geçirilen müzenin, geçmiş ile gelecek bir araya getirdiği ifade edildi.

#4
Foto - Dumlupınar Diorama Müzesi ziyaretçi rekoru kırıcak

30 Ağustos 2025 tarihinde halkın hizmetine sunulan Dumlupınar Diorama Müzesi, açılışının ardından kısa sürede yoğun ziyaretçi akınına uğradı. Müze, 30 Aralık 2025 tarihine kadar geçen sürede toplam 14 bin 33 ziyaretçiyi ağırladı.

#5
Foto - Dumlupınar Diorama Müzesi ziyaretçi rekoru kırıcak

Büyük Zafer'in 100. yılına özel olarak hazırlanan müzeye gösterilen ilginin, önümüzdeki aylarda ve yıllarda artarak devam etmesi hedefleniyor.

#6
Foto - Dumlupınar Diorama Müzesi ziyaretçi rekoru kırıcak

Kütahya Yüzüncü Yıl Tarih Kültür Sanat ve Fotoğraf Derneği Başkanı Yaşar Saygılı da müzeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

#7
Foto - Dumlupınar Diorama Müzesi ziyaretçi rekoru kırıcak

Saygılı, Dumlupınar Diorama Müzesi'nin 30 Ağustos 1922'de yaşanan Büyük Zafer'in tüm safhalarını oda oda anlatan özel bir anlatıma sahip olduğunu belirtti. Müzenin 30 Ağustos 2025'te Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Vali Musa Işın'ın katılımıyla açıldığını söyledi.

#8
Foto - Dumlupınar Diorama Müzesi ziyaretçi rekoru kırıcak

Müzenin, bulunduğu alan itibarıyla şehitliklere yakın olmasının ziyaret açısından önemli bir avantaj sağladığını vurgulandı.

#9
Foto - Dumlupınar Diorama Müzesi ziyaretçi rekoru kırıcak

Saygılı, "Kafeteryası, gençlik merkezi ve sosyal alanlarıyla vatandaşlarımızın rahatça vakit geçirebileceği nezih bir ortam oluşturuldu.

#10
Foto - Dumlupınar Diorama Müzesi ziyaretçi rekoru kırıcak

Müze, yaklaşık 8,5 ay gibi kısa bir sürede tamamlandı. Başta Valimiz Musa Işın olmak üzere İl Özel İdaresi yöneticilerimizin ve emeği geçen herkesin büyük katkısı var. Hepsine teşekkür ediyorum" dedi.

#11
Foto - Dumlupınar Diorama Müzesi ziyaretçi rekoru kırıcak

Saygılı, Dumlupınar'ın Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı yer olduğuna dikkat çekti.Müzenin bölgenin tanıtımı açısından da büyük önem taşıdığını ifade ederek, tüm vatandaşları Dumlupınar'ı ve müzeleri ziyaret etmeye davet etti.

#12
Foto - Dumlupınar Diorama Müzesi ziyaretçi rekoru kırıcak

Müzeyi gezen ziyaretçilerden Fatma Özmeral ve Şükrü Genç ise Dumlupınar Diorama Müzesi'nden oldukça etkilendiklerini belirterek, müzenin yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

