SON DAKİKA
Gündem
5
Yeniakit Publisher
Uzun zamandır donör bekliyordu: Ufuk Özkan için kritik gün!
Giriş Tarihi:

Uzun zamandır donör bekliyordu: Ufuk Özkan için kritik gün!

Uzun zamandır karaciğer nakli bekleyen Ufuk Özkan için karaciğer donörü olan adaylardan biri bugün kritik etik kurul heyetinin huzuruna çıkacak.

#1
Foto - Uzun zamandır donör bekliyordu: Ufuk Özkan için kritik gün!

Karaciğer yetmezliği nedeniyle bir süredir hastanede tedavi gören ünlü oyuncu Ufuk Özkan için umutlu bekleyiş sürüyor. Yapılan tıbbi incelemeler sonucunda belirlenen 3 donör adaylarından birinin, nakil işleminin resmiyet kazanması için etik kurul heyetinin huzuruna çıkacağı öğrenildi.

#2
Foto - Uzun zamandır donör bekliyordu: Ufuk Özkan için kritik gün!

ETİK KURUL ONAYI AŞAMASINA GEÇİLDİ Geçtiğimiz günlerde hastaneden yapılan açıklamada, Ufuk Özkan ile geçmişte aynı setlerde görev yapmış çalışma arkadaşlarının da aralarında bulunduğu 3 aday üzerindeki incelemelerin sürdüğü belirtilmişti.

#3
Foto - Uzun zamandır donör bekliyordu: Ufuk Özkan için kritik gün!

Son bilgilere göre; bu adaylardan biriyle ilgili tıbbi testler büyük oranda tamamlandı. Canlıdan organ nakli prosedürleri gereği, akraba dışı bağışçıların organ bağışlayabilmesi için zorunlu olan Etik Kurul Onayı aşamasına geçildi.

#4
Foto - Uzun zamandır donör bekliyordu: Ufuk Özkan için kritik gün!

Aday 3 donörden birinin etik kurulu tarafından onaylanması halinde nakil ameliyatı önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek./ kaynak: haber7


