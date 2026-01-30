  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
AB’den milyonları ilgilendiren vize hamlesi! Türkiye masada, prosedürler tamamen değişiyor Suriye-YPG anlaşmasında kritik Türkiye detayı! MİT, teker teker eleyecek İstanbul'da kar kapıya dayandı! AKOM o günü işaret etti! Borsa İstanbul, haftanın son iş gününe düşüşle başladı “Selamünaleyküm” diye başladı, Filistin’le ilgili sözleri olay oldu! Helal sana Guardiola Herkesten sır gibi saklıyordu! Gamze Özçelik, “Duam, şükrüm” dediği oğlunun fotoğrafını paylaştı Bu işi yapmak için para alıyorlar: İşte Türkiye'nin en ilginç meslekleri... FETÖ’nün kalemşörü Nazlı Ilıcak’tan pişkin sözler! Erdoğan’a akıl vermeye kalktı, “15 Temmuz’da duvara çarptım” dedi 6 ilde ‘izinsiz sermaye piyasası faaliyeti’ operasyonu: 26 şüpheli yakalandı
Ekonomi
13
Yeniakit Publisher
Türkiye’de zam üstüne zam yapmıştı! O firma 85 milyar dolarlık satış yaptı
AA Giriş Tarihi:

Türkiye’de zam üstüne zam yapmıştı! O firma 85 milyar dolarlık satış yaptı

Türkiye’de yaptıkları zamlarla zaman zaman gündem gelen ABD'li cep telefonu markası iPhone’nun satış tutarı yıllık yüzde 23 artışla 85,3 milyar dolara yükseldi.

1
#1
Foto - Türkiye’de zam üstüne zam yapmıştı! O firma 85 milyar dolarlık satış yaptı

ABD'li teknoloji şirketi Apple'ın net satışları, üç aylık dönemde yıllık yüzde 16 artarak piyasa beklentilerini aştı.

#2
Foto - Türkiye’de zam üstüne zam yapmıştı! O firma 85 milyar dolarlık satış yaptı

Mali takviminde 27 Aralık 2025'te biten üç aylık dönemi 2026 mali yılının ilk çeyreği olarak kabul eden Apple, bilançosunu açıkladı.

#3
Foto - Türkiye’de zam üstüne zam yapmıştı! O firma 85 milyar dolarlık satış yaptı

Buna göre, şirketin toplam net satışları bu dönemde yıllık yüzde 16 artışla 143,8 milyar dolara yükseldi.

#4
Foto - Türkiye’de zam üstüne zam yapmıştı! O firma 85 milyar dolarlık satış yaptı

Apple'ın net satışları bir önceki yılın aynı döneminde 124,3 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

#5
Foto - Türkiye’de zam üstüne zam yapmıştı! O firma 85 milyar dolarlık satış yaptı

Şirketin net karı aynı dönemde 42,1 milyar dolar olarak hesaplandı.

#6
Foto - Türkiye’de zam üstüne zam yapmıştı! O firma 85 milyar dolarlık satış yaptı

Apple, önceki yılın aynı döneminde 36,3 milyar dolar net kar açıklamıştı.

#7
Foto - Türkiye’de zam üstüne zam yapmıştı! O firma 85 milyar dolarlık satış yaptı

Firmanın hisse başına karı da söz konusu dönemde 2,4 dolardan 2,84 dolara yükseldi.

#8
Foto - Türkiye’de zam üstüne zam yapmıştı! O firma 85 milyar dolarlık satış yaptı

Şirketin net satışlarından elde ettiği gelir ve hisse başına karı bu dönemde piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

#9
Foto - Türkiye’de zam üstüne zam yapmıştı! O firma 85 milyar dolarlık satış yaptı

Söz konusu dönemde Apple'ın iPhone ve iPad satışları artarken, Mac satışları düştü.

#10
Foto - Türkiye’de zam üstüne zam yapmıştı! O firma 85 milyar dolarlık satış yaptı

iPhone satışlarının tutarı, 27 Aralık'ta biten üç aylık dönemde yıllık yüzde 23 artışla 85,3 milyar dolara yükseldi.

#11
Foto - Türkiye’de zam üstüne zam yapmıştı! O firma 85 milyar dolarlık satış yaptı

Şirketin iPhone satışları bu dönemde piyasa beklentilerini aştı.

#12
Foto - Türkiye’de zam üstüne zam yapmıştı! O firma 85 milyar dolarlık satış yaptı

Aynı dönemde iPad satışları yüzde 6 artarak 8,6 milyar dolara çıkarken, Mac satışları yüzde 7 azalışla 8,4 milyar dolara geriledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
AFD Milletvekili Tomasz Froelich Avrupa parlamentosunda hakkı tutup kaldırdı.
Gündem

AFD Milletvekili Tomasz Froelich Avrupa parlamentosunda hakkı tutup kaldırdı.

Avrupa Parlamentosu, TÜRKİYE düşmanlığıyla gözü dönmüş müptezellerin suratına inen tarihi bir ayara sahne oldu. AFD Milletvekili Tomasz Froe..
Cemil Tugay'dan "AK Parti'ye katılma" açıklaması: Eşim boşarım dedi
Gündem

Cemil Tugay'dan "AK Parti'ye katılma" açıklaması: Eşim boşarım dedi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AK Parti'ye katılma iddialarının asılsız olduğunu açıklayarak, "AK Parti'ye geçersem annem ev..
Kasımda bekleniyordu, ocakta çıktı! Geç geldi ama etkisi büyük oldu
Yaşam

Kasımda bekleniyordu, ocakta çıktı! Geç geldi ama etkisi büyük oldu

Aylarca beklenen torik balığı Çanakkale Boğazı’nda gecikmeli de olsa görüldü. Kilosu 700 liradan tezgahlara çıkan torik, balık piyasasında d..
Tüpraş rafinerisinde büyük patlama
Gündem

Tüpraş rafinerisinde büyük patlama

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde faaliyet gösteren TÜPRAŞ İzmit rafinerisi'nde patlama meydana geldi. Çevrede bulunan yerleşim merkezleri boşalt..
2008 Krizini önceden bilen isimden çarpıcı altın ve dolar açıklaması
Ekonomi

2008 Krizini önceden bilen isimden çarpıcı altın ve dolar açıklaması

2008 küresel ekonomik krizini önceden öngörmesiyle tanınan ABD’li ekonomist Peter Schiff, küresel piyasalarla ilgili yeni değerlendirmelerde..
ÇERÇİOĞLU'ndan ÖZGÜR ÖZEL'e yargı tokadı: İftiraların hesabını vereceksin!
Gündem

ÇERÇİOĞLU'ndan ÖZGÜR ÖZEL'e yargı tokadı: İftiraların hesabını vereceksin!

CHP’den istifa ederek AK PARTİ saflarına katılan AYDIN Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem ÇERÇİOĞLU, kendisini hedef alan CHP Genel Başkanı Ö..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23