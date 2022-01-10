SGK ve Bağ-Kur emeklilerine ek zam var mı? Ek zam işçi ve Bağkur emeklisine var mı?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla memur zammı belli oldu. Memur ve memur emeklileri bu aydan itibaren yüzde 5 toplu sözleşme zammının yanı sıra yüzde 22,48 de enflasyon farkı alacatı. Böylece maaş ve aylıklara yapılacak toplam zam oranı yüzde 27,48 olacaktı. 2022 yılı ilk 6 ayı için yüzde 5 olan zammı yüzde 7.5 olarak güncellendi. Böylece memur ve memur emeklisine yüzde 30.5 oranında zam yapılmış oldu. Kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerinde Ocak-Temmuz 2022 dönemi için uygulanacak artış oranı yüzde 7.5 yapılacak ve Ocak 2022 tarihinden itibaren yüzde 30.95 zam yapılıyor.

SGK ve Bağ-Kur emeklilerine ek zam var mı?

TÜRKİYE Emekliler Derneği (TÜED) Hukuk Danışmanı Cafer Tufan Yazıcıoğlu "Memur ve memur emeklilerini ilgilendiren 6. dönem toplu sözleşmede maaşlara Ocak 2022 itibarıyla yüzde 5 artış olacaktı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, bu rakama ilave yüzde 2,5 artış yapılacağını açıkladı. 4 milyon memur ve 2 milyondan fazla memur emeklisinin memnuniyetle karşıladığı bu ilave artışı işçi ve Bağ-Kur emeklileri de talep etti.