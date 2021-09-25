SGK tebligatları elektronik ortama taşınıyor
Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmeliğe göre, SGK tarafından mevzuat gereği tebliği gereken tüm evraklar elektronik ortamda tebliğ edilecek.
İşverenlerin, SGK tebligatları için elektronik tebligat adresi alması ve elektronik sistemi kullanması gerekecek, elektronik tebligat adresi alma zorunluluğu bulunmayanlar da isteğe bağlı olarak kendilerine elektronik ortamda tebligat yapılmasını talep edebilecek. Tebligatın zorunlu bir sebeple yapılamaması halinde diğer usullerle de tebligat yapılabilecek.