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Ekonomi SGK tebligatları elektronik ortama taşınıyor
Ekonomi

SGK tebligatları elektronik ortama taşınıyor

Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmeliğe göre, SGK tarafından mevzuat gereği tebliği gereken tüm evraklar elektronik ortamda tebliğ edilecek.

Yeniakit Publisher
2021-09-25 11:41:00 -
SGK tebligatları elektronik ortama taşınıyor

İşverenlerin, SGK tebligatları için elektronik tebligat adresi alması ve elektronik sistemi kullanması gerekecek, elektronik tebligat adresi alma zorunluluğu bulunmayanlar da isteğe bağlı olarak kendilerine elektronik ortamda tebligat yapılmasını talep edebilecek. Tebligatın zorunlu bir sebeple yapılamaması halinde diğer usullerle de tebligat yapılabilecek.

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