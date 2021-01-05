Sosyal Sigortalar Kurumu’na bağlı olarak çalışan kişiler özel hastanelerde hangi hizmetleri alabileceğini araştırıyor. Bazı hastalar için fizik tedavisi hayati derecede öneme sahip olabilmektedir. Sigortalı kişilerin bu soruyu merak etmesinin sebebi devlet hastanelerinin her tedaviyi yapamamasından dolayıdır. Dolayısıyla SGK ile bazı hastaneler arasında fizik tedavi için gerekli anlaşmalar imzalanmıştır.

SGK fizik tedavi ücretlerini öder mi?

SGK mevzuatta belirtilen üzere bazı şartları sağlayan kişilerin fizik tedavi ücretlerini karşılar. Yani hem özel hem de devlet hastanelerinde ücretsiz olarak fizik tedavi alınabilir. Fakat bu hususta özel hastanelerdeki hiçbir işlemin ücretsiz olmadığını da bilmek gerekiyor. SGK tedavi masraflarını öder. Ancak özel hastaneler tarafından alınan katkı paylarını tedavi gören kişiler ödemesi gerekir.

SGK fizik tedavi seans ücretini ödemek için öncelikle doktor raporu istemektedir. Yani tedavi olan kişilerin sağlık durumlarının uzman doktorlarca rapor edilmesi gerekir. Rapora göre en az bir bölge için 1 sene içerisinde 30 seansa kadar uygulanan fizik tedavinin masraflarını SGK karşılar. Hasta 30 seanstan fazla tedavi görecekse sağlık kurulunun raporu gerekir. Sağlık raporunu düzenleyen kurulda en az 1 fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman doktorunun olması gerekmektedir. 1 aya kadar olan tedavilerde sadece tek bir uzman doktor tedaviyi belirtmesi gerekir. Fakat burada sağlık kurulu heyet raporu gerekir. Söz konusu rapora göre 1 senede en maksimum 60 seans fizik tedavi ücreti ödenebilir.

Hastanın 60 seanstan fazla tedavi alması gerektiği takdirde heyet raporunun süresine bakılır. Bundan dolayı süresi dolan raporlar sürekli yenilenmesi gerekir. Raporlarda herhangi bir gecikme yoksa 60 seans üzerindeki fizik tedavi ücretleri de SGK tarafından karşılanmaktadır.

Özel hastanelerde görülen fizik tedavilerin SGK tarafından karşılanabilmesi için raporun imzalanmasının ardından 15 gün içerisinde tedaviye başlanması gerekir. Diğer durumlarda rapor iptal edilir. Ayrıca SGK, ödeme konusunda tedavinin devamlılığına bakar. Seanslara 5’den fazla gidilmemesi durumunda rapor geçersiz sayılır.

SGK hangi durumlarda fizik tedavi ücretlerini ödemez?

SGK bazı şartlara uymayan hastaların özel hastanelerde gördükleri fizik tedavi masraflarını karşılamaz. Sigortası olmayan, yeşil kartı veya GSS prim borcu olan kişilerin fizik tedavi masrafları ödenmemektedir. Sağlık raporundaki seanslara katılım aksatıldığı durumda fizik tedavi ödemesi gerçekleştirilmez. Üstelik biten bir sağlık raporunu yenileyene kadar SGK herhangi bir ödemede bulunmaz. Bir gün içerisinde yapılan ikinci fizik tedavi masrafları da SGK tarafından ödenmemektedir.