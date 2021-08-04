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Ekonomi SGK borçlarında faizler siliniyor
Ekonomi

SGK borçlarında faizler siliniyor

Kamu alacaklarına ilişkin yapılandırmanın ayrıntılarını açıklayan SGK Başkanı İsmail Yılmaz, “7326 sayılı yapılandırmada kurum alacaklarımızın tamamının gecikme zammı ve gecikme faizleri siliniyor. Bunun yerine Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksleriyle güncellenen tutarlar ödenecek” dedi. Yılmaz, yapılandırma için son başvuru tarihinin 31 Ağustos 2021 olduğunu kaydetti.

Yeniakit Publisher
2021-08-04 22:29:00 -
SGK borçlarında faizler siliniyor

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı İsmail Yılmaz, yeni yapılandırma kanunu ile kurum alacaklarının tamamının gecikme zammı ve gecikme faizlerinin silineceğini bildirdi. Yılmaz, başkanlık binasında düzenlediği basın toplantısında, 9 Haziran 2021’de yürürlüğe giren 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun kapsamında yapılandırma kapsamına giren sigorta prim borçlarının tahsiline ilişkin detayları paylaştı.

‘E-Sigorta'dan başvuru

Yılmaz, yapılandırmanın kapsamında, “sigorta primi, genel sağlık sigortası primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezaları, iş kazası ve meslek hastalığı, malullük ve vazife malullüğü sonucunda doğan rücu alacakları, 4/B (Bağ-Kur) sigortalılarının daha önce durdurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğan alacaklar, yersiz ödenen gelir ve aylıklardan doğan alacaklar”ın olduğunu belirtti. Yılmaz, işverenlerin “eSigorta” yoluyla kurumca verilen şifreler üzerinden yapılandırma başvurusunda bulunabileceklerini, 4/B sigortalıları ile primini kendi ödeyen ek-5 ve ek-6 sigortalıların ise “e-Devlet” üzerinden başvurabileceklerini aktararak, “Yapılandırma için son başvuru tarihimiz 31 Ağustos 2021. İhya için 1 Kasım 2021, gelir testi için 30 Kasım 2021. İlk taksit için son ödeme süremiz 1 Kasım 2021” diye konuştu.

Ciddi avantaj sağlamakta

Yılmaz, yapılandırmanın sağlayacağı avantajlara ilişkin de bilgi vererek, şunları söyledi: “Daha önceki yapılandırmalarda olduğu gibi 7326 sayılı yapılandırmada da kurum alacaklarımızın tamamının gecikme zammı ve gecikme faizleri siliniyor. Bunun yerine Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksleriyle (Yİ-ÜFE) güncellenen tutarlar ödenecektir. Bu ödenecek tutarın peşin ödenmesi halinde Yİ-ÜFE’nin yüzde 90’ı silinecektir. İki taksit ödenmesi halinde yüzde 50’si silinecektir. İdari para cezalarımızın borç aslının yüzde 50’si silinecektir. Bu kalan tutarlar Yİ-ÜFE ile güncellenecektir.” Yılmaz, yapılandırmanın sağlayacağı avantajlara ilişkin örnek vererek, “Bu yapılandırma çok ciddi avantaj sağlamaktadır. Biz bu kapsamda bütün borçlularımızın, işverenlerimizin, sigortalılarımızın, Bağ-Kurlularımızın, primini kendi ödeyenlerin tamamının bu avantajdan faydalanması için müracaatlarını bekliyoruz” dedi.

7256 sayılı yapılandırmadan yararlananlar da başvurabilecek

Yılmaz, 7256 sayılı yapılandırmadan yararlananların ve ödemeleri halen devam eden veya bozulan sigortalıların da isterlerse yeni kanun kapsamında borçlarını yapılandırabileceklerini bildirdi. SGK ile Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank arasında, 7326 sayılı Yapılandırma Kanunu kapsamında, emekli olabilecek sigortalılara yönelik “kredi iş birliği protokolü” imzalandığını anımsatan Yılmaz, “Bir önceki 7256 sayılı kanun kapsamındaki yapılandırmadan yaklaşık 16 bin 500 kişi faydalandı. Bu yeni yaptığımız protokolde de potansiyel olarak yaklaşık 32 bin kişinin olduğunu görüyoruz” dedi.

74.6 milyar TL alacak var

Yılmaz, 7256 sayılı kanun uyarınca yapılan yapılandırmaya bugüne kadar yaklaşık 2 milyon 250 bin kişinin müracaat ettiğini, toplam 101,2 milyar lira borcun yapılandırıldığını ve 14,5 milyar lira tahsil ettiklerini anlattı. SGK Başkanı Yılmaz, son yapılandırma kapsamında yaklaşık 74 milyar 657 milyon 303 bin lira alacak olduğunu kaydetti. Yılmaz, yıl sonu hedeflerine ilişkin soru üzerine, yılı hedeflenenden çok daha iyi bir noktada kapatacaklarını sözlerine ekledi.

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