SGGM’den fiziksel aktivite mesajı
Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü, resmi twitter hesabından düzenli fiziksel aktivitenin önemiyle ilgili bir paylaşımda bulundu.12 Haziran 2019 Çarşamba 15:48
Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü, resmi twitter hesabından düzenli fiziksel aktivitenin önemiyle ilgili bir paylaşımda bulundu.
SGGM’den yapılan paylaşımda, “Düzenli fiziksel aktivite yaparak; kendinizi daha iyi hissedin, daha iyi odaklanın, sağlıklı kaslara ve kemiklere sahip olun, geceleri daha iyi uyuyun” ifadesi kullanıldı.
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