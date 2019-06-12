SGGM’den fiziksel aktivite mesajı Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü, resmi twitter hesabından düzenli fiziksel aktivitenin önemiyle ilgili bir paylaşımda bulundu.

Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü, resmi twitter hesabından düzenli fiziksel aktivitenin önemiyle ilgili bir paylaşımda bulundu.

SGGM’den yapılan paylaşımda, “Düzenli fiziksel aktivite yaparak; kendinizi daha iyi hissedin, daha iyi odaklanın, sağlıklı kaslara ve kemiklere sahip olun, geceleri daha iyi uyuyun” ifadesi kullanıldı.

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