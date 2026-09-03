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Spor Sezonun ilk derbisi oynanacak! Süper Lig'de 4. hafta heyecanı başlıyor
Spor

Sezonun ilk derbisi oynanacak! Süper Lig'de 4. hafta heyecanı başlıyor

Yeniakit Publisher
Yasin Paşalı Giriş Tarihi:

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Sezonun ilk derbisi oynanacak! Süper Lig'de 4. hafta heyecanı başlıyor

Trendyol Süper Lig'de 4. haftanın perdesi yarın oynanacak tek maçla açılacak. Haftanın en önemli maçında ise cumartesi günü Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek.

Süper Lig'de 4. hafta heyecanı yarın başlayacak. Haftanın açılış mücadelesinde Başakşehir, lider Galatasaray'ı konuk edecek. Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki mücadelenin başlama saati 20.00.

Sezonun ilk derbisi ise Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında olacak. Chobani Stadı'nda 5 Eylül Cumartesi günü oynanacak mücadelede ilk düdük saat 20.00'de çalacak.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre, ligde 4. haftanın programı şöyle:

Yarın:

20.00 Başakşehir-Galatasaray (Başakşehir Fatih Terim)

5 Eylül Cumartesi:

17.00 Erzurumspor FK-TÜMOSAN Konyaspor (Erzurum Kazım Karabekir)

20.00 Fenerbahçe-Beşiktaş (Chobani)

6 Eylül Pazar:

17.00 Kasımpaşa-Amed Sportif Faaliyetler (Recep Tayyip Erdoğan)

17.00 Arca Çorum FK-Eyüpspor (Çorum Şehir)

20.00 Kocaelispor-Samsunspor (Kocaeli)

20.00 Trabzonspor-Gençlerbirliği (Papara Park)

7 Eylül Pazartesi:

20.00 Göztepe-Gaziantep FK (ISONEM Park Gürsel Aksel)

20.00 Çaykur Rizespor-Corendon Alanyaspor (Çaykur Didi)

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