Sezon sonu durması zor gözüküyor!

Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde Süper Lig'de geride kalan 7 haftada 13 puan toplayan, UEFA Avrupa Ligi'nde ise iki maçta 4 puan alan Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu'nun performansı dikkat çekiyor.

A Milli Takım'da da boy gösteren ve farklı mevkilerde forma giyebilen genç futbolcu, Avrupa kulüplerini peşine taktı. Fenerbahçe Yönetimi, Fulham, Nottingham Forest, Brighton, Club Brugge ve Ajax'ın izlediği oyuncunun bonservisini belirledi.

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde yakalanan pozitif hava, oyunculara da yansımış durumda. Birçok futbolcunun performansını zirveye çıkardığı sarı - lacivertlilerde Ferdi Kadıoğlu dikkat çeken isimler arasında yer aldı. Sağ ve sol bek pozisyonlarında değerlendirilen Kadıoğlu için Avrupa kulüpleri adeta sıraya girmiş durumda.

Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon takımın başında yer alan teknik direktör Vitor Pereira'nın kanat bek olarak pozisyonunu değiştirdiği ve İsmail Kartal'ın göreve gelmesi sonrasında sağ ile sol bek mevkilerinde dönüşümlü olarak oynayan Ferdi Kadıoğlu için sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Kadıoğlu'nun iki sezondur Fenerbahçe'nin vazgeçilmezleri arasında yer alması, Avrupa kulüplerinin de dikkatini çekti.

Daha önce Eljif Elmas, Vedat Muriqi ve Kim Min-Jae gibi oyuncuları yüksek bedellerle satan sarı - lacivertlilerde Ferdi Kadıoğlu'nun da bu listeye gireceği iddia edildi.