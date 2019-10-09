Sezgin Tanrıkulu ahlaksız videoyu beğendi! Sosyal medya sallandı

Türkiye'nin Suriye'ye girmemesi gerektiğini savunan ve HDP'ye yakınlığı ile tanınan CHP'li Sezgin Tanrıkulu, sosyal medya hesabından yaptığı ahlaksızlık ile büyük tepki topladı.

Tanrıkulu, sosyal medya sitesi olarak bilinen twitter'da "ahlaksız görüntü" içerikli bir paylaşımı beğenmesi ortalığı ayağa kaldırdı.

“Sen nerelere girdin Sezgin?”

Milletvekilinin beğendiği ahlaksız film görüntüleri, takipçilerinden büyük tepki topladı.

Kullanıcılar, "Asker Suriye'ye girerken sen nerelere girdin Sezgin" şeklinde espriler bile yaptı.

Takipçileri tarafından fark edilen görüntüler nedeniyle tepkilerin odağı haline gelen CHP'li Tanrıkulu, açıklama yapmak zorunda kaldı.

Yalanladı

Uçakta olduğu için mesajları ve bildirimleri yeni gördüğünü ifade eden Tanrıkulu, "Hesabımda kesinlikle böyle bir beğeni yoktur. Trollerin bu alçak saldırısını ve buna alet olup kullananları kınıyorum." ifadelerini kullandı.