Sezgin Baran Korkmaz tutuklandı mı?
Sezgin Baran Korkmaz tutuklandı mı? sorusu son dakika merak kazandı. SBK holding sahibi Sezgin Baran Korkmaz'ın yurtdışında tutuklandığı haberi gündeme geldi. Peki, Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddiaları ile gündeme gelen isimlerden Sezgin Baran Korkmaz'ın Sezgin Baran Korkmaz tutuklandı mı? İşte sorunun yanıtı...
Kırmızı Bülten ile aranan Sezgin Baran Korkmaz, Avusturya'da ABD tarafından tutuklandığı belirtildi.
Abc Gazetesi'nden Ali Isıyes ve Serkut Bozkurt'un haberine göre, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddialarıyla gündeme gelen SBK Holding patronu Sezgin Baran Korkmaz, Avusturya'da ABD'nin talebi üzerine tutuklandı. SBK Holding patronu Sezgin Baran Korkmaz, Avusturya polis tarafından saat 15.30 sularında tutuklandı.
Sezgin Baran Korkmaz kimdir?
Sezgin Baran Korkmaz 7 Kasım 1977 tarihinde Kars’ta dünyaya geldi. SBK Holding ve SBK Vakfının kurucu başkanıdır. Mega Varlık Yönetim A.Ş., Komak Isı Yalıtım sistemleri, SBK Holding Biofarma İlaç sanayi, Unico Sigorta, Münir Şahin İlaç Sanayi, Ecem İlaç Pazarlama, İstanbul Doğu Batı Derneği, Bugaraj Elektronik Ticaret, Hexagon Mühendislik, Auto Alsat Bilişim Otomotiv, Vaniköy Sigorta, Komak Madeni Yağ Akaryakıt, Boğaziçi Cam Sanayi, Bukombin Bilişim, Ürosan Kimya, Noil Yatırım, Blane Teknoloji, Umut İlaç, İsaanne Sarl şirketlerinin sahibidir.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, uluslararası kara para aklama suçlamasıyla aranmaktadır. Türkiye'deki şirketlerine ve tüm mal varlığına mahkeme tarafından el konulmuştur. Amerika'nın Utah Eyaleti'nde vergide sahtecilik yapmaktan ceza almış bir şirketle de ilişkisi mevcuttur.