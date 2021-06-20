Sezgin Baran Korkmaz Türkiye’ye getirildi mi? Sezgin Baran Korkmaz Türkiye’ye iade edildi mi?

Türkiye’nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, Sezgin Baran Korkmaz’ın Avusturya'da gözaltına alınması ile ilgili "İade işlemleri için süreci 19 Haziran tarihiyle başlatmış durumdayız” dedi.

Büyükelçi Ceyhun bugün yaptığı açıklamada “Söz konusu şahıs dün, 19 Haziran günü Viyana’dan takriben 260 kilometre uzaklıkta bir kasabada gözaltına alındı. Ve kendisi akşama doğru Viyana’ya getirildi. Hali hazırda Viyana Eyalet Ceza Mahkemesi’nde bulunmaktadır. Hakim karşısına çıkmayı beklemektedir. Kurallar gereği, doğal akış gereği yarın çıkması büyük bir ihtimal. Bizlerde bakanlığımızdan aldığımız talimat doğrultusunda gereğini yerine getirerek iade işlemleri için süreci 19 Haziran tarihiyle başlatmış durumdayız” ifadelerini kullandı. MASAK'ın raporu 28 Aralık 2020'de çıktı.

Sezgin Baran Korkmaz 5 Aralık'ta İstanbul Havalimanı üzerinden yurt dışına kaçmıştı. MASAK raporu doğrultusunda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Korkmaz hakkında soruşturma başlatıldı. Korkmaz ile birlikte bazı şirket çalışanları hakkında da 10 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianame İstanbul 10. Asliye Ceza Mahkemesi tarafındna kabul edildi. Adalet Bakanlığı tarafından uluslararası polis teşkilatı İNTERPOL'den Kırmızı Bülten çıkarılması istendi, talep kabul edilmişti.