Sezen Aksu'nun babası hayatını kaybetti

İZMİR (AA) - Sanatçı Sezen Aksu'nun babası Sami Yıldırım İzmir'de tedavi gördüğü özel hastanede vefat etti. Alınan bilgiye göre, 91 yaşındaki Yıldırım, 28 Temmuz'da sodyum eksikliğine bağlı solunum sıkıntısı şikayetiyle Çiğli ilçesinde bulunan özel bir hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi altına alınmıştı. Yıldırım, öğle saatlerinde akciğer enfeksiyonu ve çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Sezen Aksu'nun, babasının tedavi süreci boyunca yanında olduğu, üzücü haberi hastanede aldığı öğrenildi.



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