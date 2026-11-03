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Kültür - Sanat Sezai Karakoç'un mirasına yolculuk başlıyor
Kültür - Sanat

Sezai Karakoç'un mirasına yolculuk başlıyor

Yeniakit Publisher
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Sezai Karakoç'un mirasına yolculuk başlıyor

Şair ve mütefekkir Sezai Karakoç’un edebî ve fikrî mirası Esenler’de özel programlarla ele alınacak. Bu kapsamda düzenlenen “Sezai Karakoç Okumaları”, edebiyat araştırmacısı Prof. Dr. M. Fatih Andı’nın rehberliğinde 10 Kasım’da başlayacak ve sekiz hafta sürecek.

Türk edebiyatı ve düşünce dünyasının müstesna isimlerinden Sezai Karakoç, Esenler Belediyesi tarafından düzenlenen özel programlarla anılmaya devam ediyor. Bu etkinlikler kapsamında Esenler Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından hayata geçirilecek “Sezai Karakoç Okumaları”, edebiyat araştırmacısı Prof. Dr. M. Fatih Andı’nın rehberliğinde 10 Kasım’da başlayacak. Sekiz hafta sürecek programda katılımcılar, Karakoç’un şiirlerinden düşünce eserlerine uzanan geniş bir yelpazede onun edebî kişiliğini, düşünce dünyasını ve medeniyet tasavvurunu yakından tanıma fırsatı bulacak.

 

ESERLERİNDEN DÜŞÜNCE DÜNYASINA

Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilecek programda Sezai Karakoç’un şiir külliyatı Gün Doğmadan başta olmak üzere Yitik Cennet, Kıyamet Aşısı ve Diriliş Neslinin Amentüsü gibi önemli eserleri okunup değerlendirilecek. Şairin edebî kişiliğinin yanı sıra düşünce dünyası, estetik anlayışı ve Diriliş fikri de metinler üzerinden kapsamlı biçimde ele alınacak.

 

BUGÜNÜN OKURU İÇİN BİR FIRSAT

Programın rehberliğini üstlenen Prof. Dr. M. Fatih Andı, Sezai Karakoç’un eserlerini okumanın ve anlamanın günümüz okuru için önemli bir imkân olduğunu belirterek şunları aktardı: “Türk edebiyatının en önemli ve özgün isimlerinden birisi olan Sezai Karakoç’un eserlerini okumak ve anlamak, onun estetik ve fikrî mirasını özümsemek bugünün okur-yazarı için zenginleştirici bir imkân ve fırsattır. Programda Karakoç’un şair ve mütefekkir kimliğinin en verimli yansımalarını gördüğümüz şiirlerinden yola çıkarak Gün Doğmadan isimli şiir külliyatında uzun bir gezinti yapacağız. Ardından Yitik Cennet, Kıyamet Aşısı ve Diriliş Neslinin Amentüsü gibi düzyazı eserlerini de sekiz hafta boyunca okuyup konuşacağız. Günü anlamak için dünü anlamak gerektiği hakikatinden hareketle, üstadın büyük fikir ve şiir birikiminin eşliğinde eserlerini birlikte değerlendireceğiz.”

 

SON BAŞVURU 5 KASIM

16 yaş üzerindeki edebiyat ve düşünce meraklılarının katılımına açık olan programda kontenjan sınırlı tutuluyor. Sezai Karakoç Okumaları’na katılmak isteyenler, 5 Kasım 2026 Perşembe gününe kadar www.esev.org adresi üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecek. Sekiz haftalık programın tamamına eksiksiz katılım sağlayanlara ise Sezai Karakoç kitap seti hediye edilecek.

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