Sezai Aydın’ın gerçek ölüm sebebini oğlu açıkladı

Tiyatro, sinema, dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısı Sezai Aydın, 20 gündür tedavi gördüğü Ümraniye Afiyet Hastanesi’nde, kalp yetmezliğinden dün yaşamını yitirdi.

Usta sanatçının oğlu Arda Aydın, sosyal medyada dolaşan Sezai Aydın ölüm sebebiyle ilgili konuştu.

"Sekiz ay önce sağ bacağı ampute edilmişti"

Instagram hesabından video yayınlayan Arda Aydın, babası Sezai Aydın'ın uzun zamandır sağlık sorunları yaşadığını vurgularken, acı gerçeği şu sözlerle açıkladı:

"Basında babamın koronavirüsten öldüğüne dair haberler çıkmış. Babam zatürre geçirdi ve sekiz ay önce sağ bacağı ampute edilmişti, kesilmişti yani bilmeyenler için...

Bu aralar her yoğun bakımda yatan koronavirüs nedeniyle yatmıyor. Son iki koronavirüs testi de negatif çıktı. Kalp yetmezliğinden vefat etti. Baş sağlığı mesajları için teşekkür ediyorum. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.

Sol bacağındaki diyabetik yaraları tekrar açıldı. Vücudunda yoğun bir enfeksiyon vardı ve yoğun bakımda tutuluyordu. Enfeksiyon nedeniyle iyileşememe durumu söz konusu oldu..."